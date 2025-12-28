Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε από το κέντρο που εμφανίζεται και χαιρέτησε τον κόσμο που περίμενε στην ουρά

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σάββατου στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και την ώρα που ο κόσμος περίμενε στην ουρά, ο γνωστός καλλιτέχνης βγήκε από το καμαρίνι του και περπάτησε έξω από το κέντρο για να τους χαιρετήσει.

Οι θαυμαστές του που συνεχίζουν να εκφράζουν τη στήριξή τους με κάθε τρόπο είχαν σχηματίσει ουρά έξω από το νυχτερινό κέντρο, περιμένοντας υπομονετικά για να μπουν μέσα.

Ξαφνικά είδαν μπροστά τους τον Γιώργο Μαζωνάκη να τρέχει και τους χαιρετά. Ο γνωστός καλλιτέχνης ευχόταν χρόνια πολλά και συνιστούσε υπομονή σε όσους περίμεναν.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στα social media στο οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε: «Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε, που βγάλατε άποψη όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό. Αν θα αλλαξοπιστήσω.

Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζω ένα όνειρο».