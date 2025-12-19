Συμβαίνει τώρα:
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι άτακτο παιδί, φλερτάρει με αγόρια και κορίτσια», είπε ο Μίλτος Καρατζάς

«Δε νομίζω ότι πήγε ποτέ να του την πέσει χοντρά όπως υποστηρίζει ο πιτσιρικάς», πρόσθεσε
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της μήνυσης που του έκανε ένας 21χρονος τραγουδιστής για ανήθικες προτάσεις και πολλά πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου μιλούν για εκείνον αυτές τις ημέρες. Ανάμεσά τους και ο Μίλτος Καρατζάς, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως «άτακτο παιδί».

Στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησαν την Παρασκευή (19.12.2025) ο Μίλτος Καρατζάς και ο Νίκος Γρίτσης για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και την καταγγελία του τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου.

«Απ’ ό,τι γνωρίζω εγώ με τις γνωριμίες που έχω, ο Μαζωνάκης είναι ένα λίγο άτακτο παιδί και φλερτάρει από εδώ και από εκεί με αγόρια και με κορίτσια», είπε αρχικά ο Μίλτος Καρατζάς.

Ο Μίλτος Καρατζάς πρόσθεσε: «Δε νομίζω ότι πήγε ποτέ να του την πέσει χοντρά όπως υποστηρίζει ο πιτσιρικάς. Σας λέω πράγματα που γνωρίζω καλά από μέσα. Παρέα έχω κάνει μαζί του. Επειδή τον ξέρω σαν άνθρωπο πώς νιώθει, δε μπορώ να πιστέψω ότι πήγε να κάνει κάτι με το ζόρι.

Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, έχοντας δυο κόντρες, μια με την οικογένειά του και άλλη μια κόντρα με τον πρώην επιχειρηματία του».

Ο Νίκος Γρίτσης ανέφερε με τη σειρά του: «Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 2007. Η συνεργασία και η φιλία μας νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα. Είναι ένας άνθρωπος δοτικός, ευαίσθητος, φιλάνθρωπος. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχει κι αυτός τις εξάρσεις του αλλά εμένα δε μου είχε βγάλει κάτι βίαιο ή παρεξηγήσιμο.

Το ζήτημα είναι να μάθουμε πραγματικά στοιχεία και να επιληφθεί η δικαιοσύνη στο βαθμό που μπορεί. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για πλημμεληματικές πράξεις που άπτονται σε ένα φλερτ στη δουλειά. Πρέπει όλα αυτά να εξεταστούν».

Εν τω μεταξύ, ο νεαρός που έκανε τη μήνυση τονίζει: «Δεν έχω λόγο να πω ψέματα» λέει ο νεαρός που του έκανε μήνυση, ενώ ένας συνεργάτης του διάσημου τραγουδιστή υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον Stef.

