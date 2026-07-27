Ο Νίκος Οικονομόπουλος δώρισε 10.000 ευρώ για να σώσει ένα παιδί – Η αποκάλυψη του σωματείου «Παιδική χαρά»

Μία ιδιαίτερη είδηση είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά τον τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο. Ο γνωστός καλλιτέχνης με τις μεγάλες επιτυχίες, σύμφωνα με ανάρτηση του σωματείου «Παιδική χαρά», δώρισε 10.000 για ένα παιδάκι που είχε άμεση ανάγκη.

Ο μικρός Γιώργος χρειαζόταν οικονομική βοήθεια προκειμένου να μπορέσουν οι γιατροί να σώσουν το χέρι του. Όπως αναφέρει η σελίδα της «Παιδικής χαράς» στο Instagram, ο Νίκος Οικονομόπουλος ενδιαφέρθηκε να μάθει το ποσό που χρειαζόταν για να γίνει η επέμβαση του παιδιού και το κάλυψε όλο, δίνοντας 10.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μην κάνετε άλλες καταθέσεις η ανάγκη για τον Γιωργάκη από την Αθήνα έχει καλυφθεί. Για κάποιο λόγο γίναν όλα…

Γιατί υπάρχουν ιστορίες που δεν γράφονται μόνο με γεγονότα. Γράφονται με ανθρώπους. Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν. 3 ημέρες γεμάτες αγωνία, κοινοποιήσεις, μηνύματα, προσευχές, μικρά και μεγάλα θαύματα προσφοράς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά και συγκίνηση πως ο στόχος επετεύχθη.

Τα χρήματα για το εξειδικευμένο χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη, αλλά και για ολόκληρο το θεραπευτικό του πλάνο, συγκεντρώθηκαν. Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της. Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλά επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται… ήταν φαίνεται μοιραίο ο Νίκος Οικονομόπουλος να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά.

Χτες πολύ αργά τη νύχτα, κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000 ευρώ, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και, μαζί με αυτήν, έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν η πρώτη φορά. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα, με σεβασμό και με πολλή αγάπη, χωρίς να επιδιώκει προβολή. Το γνωρίζουμε γιατί οι ίδιοι οι γονείς μάς έχουν μεταφέρει, ιστορίες στήριξης που έλαβαν από εκείνον στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο απ’ όλα. Να μπορεί κάποιος να κάνει τόσο μεγάλο καλό, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να το διαφημίσει. Τέτοιες πράξεις δεν αλλάζουν μόνο τη ζωή ενός παιδιού.

Μας θυμίζουν και σε όλους εμάς πόση δύναμη μπορεί να έχει η αληθινή ανθρωπιά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν σε κάθε έναν από εσάς. Σε όσους προσφέρατε από το υστέρημά σας.

View this post on Instagram A post shared by Παιδική Χαρά (@paidiki_hara)

Σε όσους κοινοποιήσατε. Σε όσους στείλατε μια ευχή, μια προσευχή, έναν καλό λόγο. Αυτό είναι η Παιδική Χαρά. Μια μεγάλη οικογένεια ανθρώπων που πιστεύει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα», ανέφερε η ανάρτηση που έκανε η «Παιδική χαρά» στο Instagram για τη δωρεά του Νίκου Οικονομόπουλου.