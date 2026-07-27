H Καίτη Γαρμπή παρουσιάζει το music video για το τραγούδι «Υποσυνείδητο»

Η Καίτη Γαρμπή έδωσε εικόνα στη νέα της επιτυχία, με τίτλο «Υποσυνείδητο», δημιουργώντας ένα music video με ιδιαίτερη αισθητική και σύγχρονη οπτική ματιά που το κάνουν να ξεχωρίζει.

Στο επίκεντρου βρίσκεται η ίδια η γνωστή τραγουδίστρια και η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα ξεχωριστό studio concept, όπου η σκηνογραφία συνδυάζεται με μοναδικά εικαστικά στοιχεία. Τη σκηνοθεσία του music video του νέου τραγουδιού της Καίτης Γαρμπή έκανε ο Άλεξ Κωνσταντινίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Υποσυνείδητο», ένα από τα αμέτρητα και διαχρονικά hits που έγραψε ο Φοίβος στα ‘90s, παρουσιάζεται από τη σπουδαία και αγαπημένη καλλιτέχνιδα με νέα πνοή και επανασυστήνεται στο κοινό με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της, ανανεωμένο ήχο και ευρηματική παραγωγή.

Το «Υποσυνείδητο», που έχει ήδη ξεχωρίσει στις καρδιές του κόσμου και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, είναι το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο δισκογραφικό project της Καίτης Γαρμπή, στο οποίο ερμηνεύει επιτυχημένα τραγούδια του Φοίβου που έχουν πει άνδρες συνάδελφοί της και θα κυκλοφορήσει από την Panik Platinum το φθινόπωρο.