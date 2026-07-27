Η Τίνα Μεσσαροπούλου δημοσίευσε νέες φωτογραφίες με τον Γιώργο Μυλωνάκη κι ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον αδελφό της

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης αυτό το διάστημα βρίσκονται στην όμορφη Πάρο και περνούν ξέγνοιαστες στιγμές, προσπαθώντας να αφήσουν πίσω του τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης έπαθε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και η ζωή του βρέθηκε σε μεγάλο κίνδυνο. Στο πλάι του ήταν συνεχώς η αγαπημένη του σύζυγός, Τίνα Μεσσαροπούλου. Τη Δευτέρα (27.07.2026) η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε κάποιες νέες φωτογραφίες με τον σύζυγό της από την Πάρο. Σε αυτές ήταν και ο αγαπημένος της αδελφός, ο οποίος ονομάζεται Παντελής Μεσσαρόπουλος και έχει την ονομαστική του γιορτή.

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Με αφορμή τη γιορτή του, η Τίνα Μεσσαροπούλου τους έστειλε, μέσω του Instagram, τις πιο θερμές ευχές, τονίζοντας ότι ο Παντελής Μεσσαρόπουλος ασχολείται με την ιατρική και ήταν στόχος του από παιδί να ακολουθεί τον εν λόγω επαγγελματικό κλάδο.

«Πόσο τυχεροί είμαστε που σε έχουμε. Να είσαι πάντα υγιής και ευλογημένος και να χαρίζεις την αγάπη και την καλοσύνη γύρω σου! Τελικά η ιατρική για σένα ήταν κάτι παράπονο από μονόδρομος! Το ήθελες από μικρός, το πέτυχες και επειδή το αγαπάς τόσο είσαι και ο καλύτερος! Και δεν το λέω επειδή είσαι αδελφός μου…», έγραψε στην ανάρτησή της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tina Messaropoulou (@tinamess)

Παράλληλα, στην Πάρο κάνουν διακοπές και η Μάρα Ζαχαρέα με τον Θοδωρή Ρουσσόπουλο, με τους οποίους η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης διατηρούν μία δυνατή φιλία. Μάλιστα, οι δύο όμορφες δημοσιογράφοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε παραλία του νησιού και πόζαραν μαζί.