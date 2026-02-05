Ο Γιώργος Παπαδάκης θα γινόταν σήμερα 75 ετών: Τα συγκινητικά λόγια του Παναγιώτη Στάθη και του Στέφανου Σίσκου

Πριν από έναν μήνα, στις (04.01.2026) ο Γιώργος Παπαδάκης «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον χώρο της δημοσιογραφίας και βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο. Τα γενέθλιά του έγιναν αφορμή ώστε στο «Καλημέρα Ελλάδα» να γίνει αναφορά στον αξέχαστο παρουσιαστή.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026) όταν η αρχισυντάκτρια της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, Άννυ Ζιώγα, αποκάλυψε στον «αέρα» του «Καλημέρα Ελλάδα» ότι σήμερα ο Γιώργος Παπαδάκης θα γινόταν 75 ετών.

«Να σας πω ότι σήμερα για την εκπομπή, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μια λίγο ιδιαίτερη μέρα. Είχε γενέθλια ο Γιώργος Παπαδάκης. Δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά έχει μείνει η φωνή του, η αλήθεια του και ο τρόπος που μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα», είπε η πρώην συνεργάτιδά του.

Αμέσως μετά, οι δύο κεντρικοί παρουσιαστές της εκπομπής, ο Παναγιώτης Στάθης και ο Στέφανος Σίσκος μίλησαν για τον Γιώργο Παπαδάκη με συγκινητικά λόγια.

«5 Φεβρουαρίου, σήμερα. και λίγες μέρες πριν συμπληρωθεί 40 μέρες να πούμε το “χρόνια πολλά”. Τι να πω, ας τον θυμόμαστε για πάντα και πράγματα. Πολύ καλά έκανες», ανέφερε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

«Όταν άκουσα και συζητήσαμε για το “Καλημέρα Ελλάδα”, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό δεν ήταν κάτι άλλο από τον Γιώργο Παπαδάκη. Μακάρι στη δημοσιογραφική μου καριέρα να τον φτάσω στο μικρό μου δαχτυλάκι και κυρίως στην αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο Στέφανος Σίσκος.

«Αλήθεια είναι και στην επικοινωνία που είχε με τον κόσμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έπιανε τον σφυγμό του κόσμου κατευθείαν. Για εμάς όλους, όταν λες “Καλημέρα Ελλάδα”, Παπαδάκης λες. Μη λέμε ότι θέλουμε», πρόσθεσε ο Παναγιώτης Στάθης και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε από την εκπομπή «

Buongiorno».