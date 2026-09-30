Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: Είχαμε δώσει ραντεβού να τον πάω κάπου να βοηθηθεί και δεν ήρθε

Βασίλης Ζούλιας και Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονταν και κατά διαστήματα είχαν επικοινωνία. Σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» και μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου του 2026, ο γνωστός σχεδιαστής αποκάλυψε πως είχε προσφερθεί να βοηθήσει τον αείμνηστο καλλιτέχνη, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον 58χρονο, σήμερα, κατηγορούμενο γιατρό του Κολωνακίου.

Ο Βασίλης Ζούλιας αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε κανονίσει μια συνάντηση με τον τραγουδιστή ώστε να τον οδηγήσει κάπου για να λάβει υποστήριξη. Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ραντεβού αυτό.

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«Τον είχα γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο καιρός θα δείξει αν χρειαζόταν βοήθεια, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάποια στιγμή είχαμε δώσει ραντεβού να τον πάω κάπου να βοηθηθεί και δεν ήρθε. Βρεθήκαμε και μετά σε μια πολύ καλή φάση της ζωής του. Όλα θέλουν δουλειά. Δυστυχώς σε 24 ώρες δεν μπορεί να γιατρευτεί κάτι με το οποίο ίσως έχεις γεννηθεί κιόλας», είπε ο Βασίλης Ζούλιας.

Με αφορμή το όνομα του κατηγορούμενου γιατρού που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο σχεδιαστής ξεκαθάρισε τη δική του θέση. Ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός τον είχε βοηθήσει αποκλειστικά τηλεφωνικά και αφιλοκερδώς το 2020 όταν νόσησε από κορονοϊό. «Ο γιατρός της Καρνεάδου με είχε βοηθήσει τηλεφωνικά το 2020 όταν είχα Covid χωρίς να μου ζητήσει λεφτά. Τη γυναίκα του την ήξερα σε κοινωνικό επίπεδο, δεν πήγα στο ιατρείο. Έχει γίνει κι αυτό όπως με το κότερο, αν ήμασταν στο ιατρείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην πρώτη του ανάρτηση, ο Βασίλης Ζούλιας ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν άκουγε εκείνους που είχαν την ειλικρινή πρόθεση να του προσφέρουν πραγματική βοήθεια. Χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν «βαθιά δυστυχισμένο άνθρωπο που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί από τον πόνο».