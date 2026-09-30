Ο Trannos θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας: «Έχουμε δυσκολίες, τραβάμε ζόρια» αποκάλυψε ο καλλιτέχνης

Ο Trannos επιβεβαίωσε με δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μεταδόθηκαν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου του 2026, πως η σύντροφός του είναι έγκυος και πως ο ίδιος μετράει αντίστροφα για να γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Ο γνωστός τράπερ επιβεβαίωσε δημόσια τα ευχάριστα νέα και αναφερόμενος στην εγκυμοσύνη της συντρόφου του, σχολίασε με το χαρακτηριστικό του στυλ και χιούμορ: «Έχουμε δυσκολίες τώρα, τραβάμε τα ζόρια και έχουμε ανηφόρα. Έρχεται… εδώ είμαστε για να την παλέψουμε. Έρχεται, κοντεύει, κοντά είναι», είπε ο Trannos.

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Όταν μάλιστα ρωτήθηκε πώς νιώθει που θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά, απάντησε αυθόρμητα: «Τι να κάνω;». Ο Trannos επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας ελάχιστες αναφορές στη σχέση του. Ο ίδιος δεν έχει δώσει προσωπικά στοιχεία ή λεπτομέρειες για την ταυτότητα της εγκυμονούσας συντρόφου του, προστατεύοντας την ιδιωτικότητά τους.

Στη συγκεκριμένη συνέντευξη στον Γρηγόρη Μπάκα, εκτός από τα «ζόρια» της πατρότητας, ο τράπερ σχολίασε με χιούμορ και τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας: «Με μάλωσε λίγο, μου είπε να μη βρίζουμε. Του είπα “μαζί σου, όλα καλά”».

Προ μηνών, ο Trannos είχε προαναγγείλει την κάθοδό του στην πολιτική, αλλά και νέες συνεργασίες με λαϊκούς τραγουδιστές.