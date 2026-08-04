Lifestyle

Ο Ηλίας Ψινάκης συγκλονίζει: «Ήταν μία περίοδος που η Ρούλα Κορομηλά είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει»

«Είχε πάθει ένα αυτοάνοσο, είχε χωρίσει από τον Γαλακτερό», είπε ακόμα για την παρουσιάστρια ο μάνατζερ και φίλος της
Ρούλα Κορομηλά
H Ρούλα Κορομηλά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Με αφορμή μία συνέντευξη που έδωσε ο Νίνο στη διαδικτυακή εκπομπή του Ηλία Ψινάκη «Στο γηροκομείο», ο οικοδεσπότης της έκανε μία συγκλονιστική αποκάλυψη που αφορούσε τη Ρούλα Κορομηλά.

Ο Ηλίας Ψινάκης και η Ρούλα Κορομηλά εδώ και πολλά χρόνια διατηρούν μία δυνατή φιλία και όπως ανέφερε εκείνος ήταν στο πλάι της σε μία πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής της. Όπως εξομολογήθηκε ο γνωστός μάνατζερ η καταξιωμένη παρουσιάστρια μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, Νάσο Γαλακτερό, έπαθε ένα αυτοάνοσο με αποτέλεσμα να παραλύσει και να χρειαστεί θεραπεία με κορτιζόνη.

«Ήταν μία περίοδος που η Ρούλα είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει. Είχε πάθει ένα αυτοάνοσο, είχε χωρίσει από τον Γαλακτερό και είχε παραλύσει, έπαιρνε κορτιζόνες για να συνέλθει. Μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα όταν την είδα, ήταν άλλη. Δεν ήταν αυτή που ξέραμε», περιέγραψε ο Ηλίας Ψινάκης.

«Της λέω “έλα να πιούμε έναν καφέ στο σπίτι να τα πούμε μετά το σόου”. Ήρθε και έμεινε 9 μήνες. Είχε εδώ γιατρούς, μασέρ, κομμωτές και ήθελε μόνο ορισμένους ανθρώπους: τον Μάνο Ελευθερίου, τον Πετράτο και τον Βασίλη, τον γιο του Κώστα Καρρά, για να μην ενοχλείται. Ήθελε και τον Νίνο.

Για να μην τρώει αλάτι η Ρούλα, εμείς κάναμε βάρδιες. Ξενυχτούσαμε», αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης για τη δύσκολη περίοδο που είχε περάσει στο παρελθόν η Ρούλα Κορομηλά.

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