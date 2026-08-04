Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ κέντρισε τα βλέμματα στη Μύκονο με ανοιχτό πουκάμισο και καπέλο

Ο Αιγύπτιος σταρ προσπάθησε να μην γίνει αντιληπτός από τις κάμερες, όμως εντοπίστηκε από την κάμερα του Mykonow Live TV
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ στη Μύκονο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μπορεί να μην έχει βρει ακόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, βρίσκεται όμως στη Μύκονο για να αποφορτιστεί από μία δύσκολη σεζόν.

Με ένα ανοιχτό πουκάμισο και ένα καπέλο προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος, όμως η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε στα Ματογιάννια, με τις στυλιστικές του επιλογές να σχολιάζονται.

Μικροί και μεγάλοι θαυμαστές του με τον που τον αντιλήφθηκαν και ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί του, μιας και είναι λίγες οι στιγμές που βρίσκεις μπροστά σου έναν τόσο σπουδαίο ποδοσφαιριστή.

Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ το πρωί απολαμβάνει τις παραλίες και τον ήλιο του νησιού, ενώ το βράδυ τη διάσημη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου, λίγο πριν κληθεί να αποφασίσει για το μέλλον της καριέρας του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
141
131
128
91
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo