Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ πυροδοτούν φήμες για γάμο – Τα δαχτυλίδια που φορούσαν στο Παρίσι

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ εθεάθησαν να περπατούν χέρι-χέρι στο Παρίσι τη Δευτέρα (03.08.2026) φορώντας και οι δύο ένα λεπτό δαχτυλίδι στον αριστερό παράμεσο που έμοιαζαν με βέρες, αναφέρει το Page Six.

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ περπατούσαν χαλαροί στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, με αθλητικά ρούχα και γυαλιά ηλίου.

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Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο κατά τη διάρκεια της βόλτας του, με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να αναζωπυρώνουν τα σενάρια περί μυστικού γάμου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση.

Gigi Hadid and Bradley cooper today in Paris. pic.twitter.com/arRUdsToUj — Famous👑 (@thatfamousboi) August 4, 2026

Το μοντέλο και ο ηθοποιός άρχισαν να βγαίνουν τον Οκτώβριο του 2023. Και οι δύο είναι γονείς, η Τζίτζι Χαντίντ έχει αποκτήσει μία κόρη με τον τραγουδιστή Ζέιν Μάλικ και ο Κούπερ μία κόρη από τη σχέση του με το μοντέλο Ιρίνα Σάικ.