Αριάνα Γκράντε: «Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα διάλειμμα είναι φυσιολογικό»

«Οι άνθρωποι, καμιά φορά, χρειάζονται ένα διάλειμμα. Είναι φυσιολογικό», είπε η Αριάνα Γκράντε σε συναυλία της με το κοινό να τη χειροκροτεί θερμά μετά την ανακοίνωση ότι, με την ολοκλήρωση της περιοδείας της, θα αποσυρθεί για ένα διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Σικάγο, εξήγησε στους θαυμαστές της τους λόγους πίσω από την απόφασή της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για μια παρορμητική αντίδραση, αλλά για κάτι που είχε σκεφτεί εδώ και καιρό.

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«Ήθελα να μιλήσω απευθείας σε εσάς, γιατί η περιοδεία αυτή υπήρξε μία από τις πιο όμορφες, θεραπευτικές και ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής μου.

Δεν είναι μια απόφαση που πήρα αντιδρώντας σε κάτι. Οι άνθρωποι, καμιά φορά, χρειάζονται ένα διάλειμμα. Είναι φυσιολογικό», είπε χαρακτηριστικά, με το κοινό να τη χειροκροτεί θερμά.

Η Αριάνα Γκράντε δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τη στήριξη που της έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ υποσχέθηκε ότι θα απολαύσει στο έπακρο τις τελευταίες συναυλίες της Eternal Sunshine Tour πριν απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. «Ανυπομονώ να ζήσω κάθε στιγμή που μας απομένει μαζί», ανέφερε.

Οι τελευταίοι μήνες δεν ήταν εύκολοι για την 33χρονη σταρ, καθώς σχεδόν κάθε δημόσια εμφάνισή της συνοδευόταν από σχόλια για την εικόνα και το σώμα της και το ότι έχει χάσει πολλά κιλά.