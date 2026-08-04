Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για το όνομα του γιου της: Θέλαμε να είναι ελληνικό που να ταιριάζει με το επίθετο Μόργκαν

Ένα Q&A με τους διαδικτυακούς της φίλους έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και αναφέρθηκε αναλυτικά στη βάφτιση του μονάκριβου γιου που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν.

Η γνωστή δημοσιογράφος ανέβασε στο TikTok την Τρίτη (04.08.2026) ένα βίντεο παρουσιάζοντας κάποιες από τις ερωτήσεις που έλαβε για τη βάφτιση του γιου της και απάντησε σε όλες. Μάλιστα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εξήγησε πώς αποφάσισε εκείνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν να δώσουν στο παιδί τους τα ονόματα Ιάσων Παναγιώτης.

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Παράλληλα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε ότι ήθελαν να κάνουν τη βάφτιση του μικρού στη θάλασσα αλλά αντιμετώπισαν δυσκολίες και για τον λόγο αυτόν επέλεξαν ένα ξωκλήσι δίπλα σε παραλία.

«Η αλήθεια είναι πως θέλαμε να βαφτίσουμε τον Ιάσονα στη θάλασσα, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης τώρα, γιατί αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες, οπότε το αφήσαμε και είπαμε ότι θα πάμε να κάνουμε τη βάφτιση τουλάχιστον να είναι μία εκκλησία δίπλα στη θάλασσα. Οπότε αυτό να έχει να κάνει με τη θάλασσα, με το νερό και γενικότερα μας άρεσε πάρα πολύ το θέμα με τα λεμόνια. Και κάπως έτσι το εμπνευστήκαμε, να είναι κάτι καλοκαιρινό, γιατί ξέρετε και ο μπαμπάς και η μαμά αλλά και ο μικρός είμαστε όλοι καλοκαιρινοί τύποι», δήλωσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Ύστερα από λίγο εξήγησε πώς έφτασαν στο σημείο να διαλέξουν τα ονόματα του γιου τους, εξηγώντας ότι το Ιάσων ταιριάζει με το Μόργκαν και το Παναγιώτης είναι προς τιμήν των γονιών της.

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«Θέλαμε με τον Γρηγόρη να είναι ένα όνομα ελληνικό, κατά προτίμηση αρχαιοελληνικό που να ταιριάζει με το επίθετό του. Το επίθετο του παιδιού είναι αμερικάνικο, λέγεται Μόργκαν. Οπότε θέλαμε ένα όνομα που θα ταιριάζει με το επίθετό του. Βαφτίστηκε Ιάσων το παιδί, γιατί το Ιάσων στα αγγλικά μεταφράζεται ως Τζέισον. Και μας άρεσε πάρα πολύ το Τζέισον Μόργκαν. Το δεύτερο όνομά του είναι Παναγιώτης, από τους γονείς μου. Παναγιώτης είναι ο μπαμπάς μου, Παναγιώτα είναι η μαμά μου, οπότε έχει δύο ονόματα: Ιάσονας Παναγιώτης Μόργκαν»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε και σε άλλες ερωτήσεις που αφορούσαν τη βάφτιση του γιου της, όπως ο στολισμός και η οργάνωση.