Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η στιγμή που φωτογραφίζει τη Ρία Ελληνίδου να κοιμάται στην αγκαλιά του

Full in love είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου και πλέον δεν έχουν κανέναν λόγο να κρύβουν τον μεγάλο τους έρωτα. Αυτές τις ημέρες το ζευγάρι είναι μαζί και απολαμβάνει στιγμές με τον γιο του επιχειρηματία και μοντέλου, Πάρη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την Τρίτη (04.08.2026) μοιράστηκε στο Instagram μία τρυφερή πόζα με τη σύντροφό της. Σε αυτήν η Ρία Ελληνίδου κοιμάται γλυκά στην αγκαλιά του και εκείνος απαθανατίζει την όμορφη αυτή στιγμή.

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου γνωρίστηκαν το 2025 και η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά σε σχέση.

Η φωτογραφία που μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ανεβάσει ένα βίντο με τον γιο της που έκανε απογευματινό μπάνιο.

«Εσπερινό μπάνιο με το ανθρωπάκι μου», έγραψε ως λεζάντα.

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Παράλληλα, πρόσθεσε δύο κόκκινες καρδιές, θέλοντας να δείξει τη μεγάλη αδυναμία που έχει στον 4χρονο γιο που έχει αποκτήσει με την Ιωάννα Τούνη.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε στη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου μαζί με τον μικρό Πάρη και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή. Όταν η τραγουδίστρια τους είδε από τη σκηνή, γύρισε προς το μέρος τους και τους έστειλε ένα φιλί, χαρίζοντας ένα όμορφο στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε κάνει μία δήλωση που σχολιάστηκε αρκετά. Ο επιχειρηματίας και μοντέλο είπε ότι τον νέο τραγούδι της συντρόφου του δεν είναι του στιλ του και στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν είπε ποτέ ότι δεν του αρέσει το «Σαφάρι».