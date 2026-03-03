Ο ηθοποιός του «Evil Dead», Μπρους Κάμπελ, ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο

Μία δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε στους θαυμαστές του ο ηθοποιός, Μπρους Κάμπελ, μέσω των social media, καθώς έγραψε ότι πάσχει από ένα είδος καρκίνου, ο οποίος δεν είναι ιάσιμος.

Ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός ως ο πρωταγωνιστής των ταινιών τρόμου «Evil Dead», Μπρους Κάμπελ ανακοίνωσε ότι θα πρέπει να αλλάξει το πρόγραμμά τους εξαιτίας της ασθένειά του και σκοπός του είναι να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στο καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γεια σας φίλοι, αυτές τις μέρες, όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα υγείας, αυτό αναφέρεται ως “ευκαιρία”, οπότε ας δεχτούμε ότι έχω μία από αυτές. Ονομάζεται επίσης ένας τύπος καρκίνου που είναι “θεραπεύσιμος” αλλά όχι “ιάσιμος”. Ζητώ συγγνώμη αν αυτό είναι σοκαριστικό – ήταν και για μένα.

Τα ευχάριστα νέα είναι ότι δεν πρόκειται να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το δημοσιεύω αυτό γιατί, επαγγελματικά, κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν – οι εμφανίσεις, τα συνέδρια και η δουλειά γενικότερα πρέπει να μπουν σε δεύτερη μοίρα λόγω της θεραπείας. Το σχέδιό μου είναι να γίνω όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσω να κάνω περιοδεία με τη νέα μου ταινία “Ernie & Emma” αυτό το φθινόπωρο.

Υπάρχουν αρκετά συνέδρια αυτό το καλοκαίρι που πρέπει να ακυρώσω. Λυπάμαι πολύ γι’ αυτό. Οι ανάγκες της θεραπείας και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν συμβαδίζουν πάντα. Αυτά πάνω – κάτω. Δεν προσπαθώ να κερδίσω τη συμπάθειά σας – ή συμβουλές – απλώς θέλω να προλάβω αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση που διαρρεύσουν ψευδείς ειδήσεις (κάτι που θα γίνει).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μην φοβάστε. Είμαι ένας σκληροτράχηλος παλιόφιλος και έχω μεγάλη υποστήριξη, οπότε αναμένω να είμαι εδώ για καιρό. Όπως πάντα, είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο και ελπίζω να σας δω σύντομα! Με πολλή αγάπη, Μπρους Κάμπελ», έγραψε στην ανακοίνωσή του ο γνωστός ηθοποιός.

View this post on Instagram A post shared by Bruce Campbell (@shemp_malone)

Ο Αμερικανός ηθοποιός έγινε γνωστός, από την ερμηνεία του ως Ash Williams στην κλασική ταινία τρόμου του 1981, «The Evil Dead», σε σκηνοθεσία του Σαμ Ράιμι. Μάλιστα, συνέχισε να υποδύεται τον ήρωα με το αλυσοπρίονο στα σίκουελ «Evil Dead II» (1987) και «Army of Darkness» (1992) καθώς και στις τρεις σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Ash vs Evil Dead», που προβλήθηκαν μεταξύ 2015 και 2018.

Επιπλέον, ο Μπρους Κάμπελ έχει εμφανιστεί στην τριλογία «Spider – Man» του Σαμ Ράιμι, καθώς και σε αρκετές ταινίες των αδελφών Κοέν, όπως το «Fargo» και το «The Hudsucker Proxy». Μεταξύ άλλων, ενσάρκωσε τον Έλβις στην καλτ κωμωδία τρόμου «Bubba Ho-Tep», ενώ δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρες των ταινιών «Cloudy With A Chance of Meatballs» και «Cars 2». Τελευταία συμμετείχε στην ταινία τρόμου του Ράιμι «Send Help».