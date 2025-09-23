Ο James Van Der Beek, του «Dawson’s Creek» εμφανίστηκε μέσω βίντεο έναν χρόνο μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Ο James Van Der Beek, της σειράς «Dawson’s Creek», έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση μέσω βίντεο σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση με όλο το καστ της σειράς «Dawson’s Creek», χθες Δευτέρα (22.09.2025). Η ηθοποιός αποκάλυψε πέρυις πως πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο 48χρονος ηθοποιός James Van Der Beek – που πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου – δεν μπόρεσε να παραστεί στο Richard Rodgers Theatre στη Νέα Υόρκη, αλλά εμφανίστηκε μέσω βίντεο που προβλήθηκε στη σκηνή. Μέσω αυτού ευχαρίστησε τους θαυμαστές που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και παρουσίασε τον Lin-Manuel Miranda ως τον αντικαταστάτη του.

Το καστ της αγαπημένης σειράς εφήβων επανενώθηκε για μια ζωντανή ανάγνωση του πρώτου επεισοδίου της σειράς, προς όφελος της F Cancer (φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει όσους πάσχουν από καρκίνο) και του James Van Der Beek, που διαγνώστηκε πέρσι με καρκίνο του παχέος εντέρου στο στάδιο 3.

«Περιμένω αυτή τη βραδιά εδώ και μήνες από τότε που ο άγγελός μου, η Μισέλ Γουίλιαμς, είπε ότι θα την διοργανώσει», είπε ο ηθοποιός. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είμαι εκεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα δω τους συμπρωταγωνιστές μου, το όμορφο καστ μου, από κοντά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Απλώς θέλω να σταθώ σε αυτή τη σκηνή και να ευχαριστήσω κάθε άτομο στο θέατρο που είναι εδώ απόψε. Από το καστ μέχρι το συνεργείο και όλους όσους κάνουν κάτι και υπήρξαν τόσο γενναιόδωροι, και κυρίως όλους εσάς – είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο».

il commovente videomessaggio di james van der beek alla reunion di ieri pic.twitter.com/50Fuq95v2A — claudia (@arrogantdikhead) September 23, 2025

Μία μέρα πριν από την εκδήλωση, ο James Van Der Beek έγραψε στο Instagram ότι ήταν «καταβεβλημένος» λόγω ιών στο στομάχι, αλλά διαβεβαίωσε τους θαυμαστές ότι θα υπήρχε αντικαταστάτης, ο οποίος ήταν ο Miranda. Η σύζυγός του, Κίμπερλι, δήλωσε ότι θα παραστεί με τα παιδιά τους, καθώς ήταν σημαντικό για εκείνον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Κίμπερλι και τα παιδιά τους συμμετείχαν με το καστ στη σκηνή για να τραγουδήσουν το «I Don’t Want To Wait» της Paula Cole, τραγούδι-σήμα κατατεθέν της σειράς.

Ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς Dawson’s Creek, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, αποκάλυψε πέρυσι πως έχει καρκίνο του παχέος εντέρου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Van Der Beek (@vanderjames)

«Είναι καρκίνος. Κάθε χρόνο, διαγιγνώσκονται περίπου δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και εγώ είμαι ένας από αυτούς», έγραψε ο Βαν Ντερ Μπικ στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, ζητώντας συγγνώμη που οι συγγενείς του έμαθαν την είδηση αυτή κατ’ αυτόν τον τρόπο.

«Δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο για το πώς ανακοινώνεις αυτά τα πράγματα, αλλά είχα προγραμματίσει να μιλήσω γι’ αυτό εκτενώς στο περιοδικό People κάποια στιγμή σύντομα…για να ευαισθητοποιήσω και να πω την ιστορία μου με τους δικούς μου όρους. Αλλά αυτό το σχέδιο έπρεπε να αλλάξει, όταν πληροφορήθηκα ότι μια σκανδαλοθηρική εφημερίδα θα δημοσίευε την είδηση» πρόσθεσε.