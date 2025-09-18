Ο Κόλιν Φάρελ αποθέωσε τη νέα του συμπρωταγωνίστρια, Μάργκοτ Ρόμπι: «Δεν είναι μόνο μια απίστευτη ηθοποιός»

Μία κοινή συνέντευξη έδωσαν ο Κόλιν Φάρελ και η Μάργκοτ Ρόμπι, με αφορμή τη συνεργασία τους στην ταινία «A Big, Bold, Beautiful Journey», που θα έρθει και στους ελληνικούς κινηματογράφους με τίτλο «Ένα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι».

Οι διάσημοι σταρ του αμερικανικού κινηματογράφου βρέθηκαν μαζί ως καλεσμένοι στην εκπομπή «Late Night with Seth Meyers», με τη Μάργκοτ Ρόμπι να αποκαλύπτει ότι ο Κόλιν Φάρελ ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί της.

«Ακούς διάφορα πράγματα με τα χρόνια, γιατί, όπως ξέρεις και εσύ, είναι μια αρκετά μικρή βιομηχανία. Έτσι συνάντησα ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μαζί της… και όλοι, άνδρες και γυναίκες, μου είπαν πόσο εξαιρετική ήταν», είπε ο γνωστός ηθοποιός.

Επίσης, εκτός από το ταλέντο της στην υποκριτική, αυτό που κέρδισε τον ηθοποιό στη συμπρωταγωνίστριά του ήταν η προσωπικότητά της.

«Δεν είναι μόνο μια απίστευτη ηθοποιός, αλλά είναι ευγενική, διασκεδαστική και “ένα με την ομάδα”», πρόσθεσε ο Κόλιν Φάρελ, τονίζοντας ότι τα εν λόγω στοιχεία ως «πολύ ελκυστικά» για εκείνον.

«Μου χρωστάς 20 δολάρια, αργότερα», του είπε με χιούμορ η Μάργκοτ Ρόμπι.

«Όλα αυτά που είχα ακούσει για εκείνη ήταν εμφανή από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Ήταν πολύ εύκολη η συνεργασία μας από την πρώτη στιγμή», συνέχισε να αποθεώνει την τηλεοπτική «Barbie» ο Κόλιν Φάρελ.

Στη συνέχεια, η Μάργκοτ Ρόμπι πήρε τον λόγο και μίλησε με εξίσου κολακευτικά λόγια για τον συμπρωταγωνιστή της.

«Κι εγώ πάντα άκουγα πράγματα για τον Κόλιν. Όλοι μιλούσαν για το πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι – προφανώς γνωρίζω ότι είναι ταλαντούχος και όλα αυτά. Έχω πολλούς φίλους που είναι μέλη συνεργείων – στην πραγματικότητα, δύο από τις πιο στενές μου φίλες έχουν δουλέψει σε ταινία με τον Κόλιν, στο παρελθόν ως μέλη του συνεργείου. Και εκείνες, επίσης, μου είπαν: “είναι απλά ο πιο θεϊκός άνθρωπος στον πλανήτη”», είπε χαρακτηριστικά.