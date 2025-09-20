Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά για την Εθνική μπάσκετ: «Τοποθετήθηκε ο Νίκος Ζήσης»

Απάντηση σε αυτούς υποστήριξαν ότι ζήτησε 100.000 ευρώ προκειμένου να ανοίξει το μαγαζί που εργάζεται και να τραγουδήσει στο πάρτι της Εθνικής Μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου έδωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», όμως, δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω από αυτά που έγραψε ο τζένεραλ μάνατζερ της Εθνικής Μπάσκετ Νίκος Ζήσης σε ανάρτησή του στα social media.

«Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο» ήταν τα λόγια του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος συμπλήρωσε: «Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο».

Οσον αφορά στην επιστροφή του Voice, τόνισε: «Είχα περάσει πολύ ωραία στο Voice, τώρα ετοιμάζω διάφορα, δίσκους κλπ και θέλω να αφιερώσω εκεί, εκεί είναι η ψυχή και η μαγεία. Στο μέλλον μπορεί και να ξαναγίνει, θα δούμε. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να κάνουμε πράγματα στη ζωή μας και να ευχαριστιόμαστε στιγμές όμορφες, όπως έζησα κι εγώ τότε».