Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε σε βίντεο Αμερικανίδας Tik Toker στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Ο τραγουδιστής βρίσκεται στην Νέα Υόρκη για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Barclays Center
Κωνσταντίνος Αργυρός

Στις ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες ο πασίγνωστος τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός, για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Barclays Center.

Μέσα από τις live του εμφανίσεις του ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει γίνει γνωστός παγκοσμίως και έχει κερδίσει πολλούς θαυμαστές σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Ο τραγουδιστής μάλιστα εντοπίστηκε από μία Tik Toker στους δρόμους της Νέας Υόρκης και του πήρε μία άτυπη συνέντευξη.

Απολαμβάνοντας τη διαμονή του στην τεράστια αυτή πόλη ο τραγουδιστής, βγήκε να εξερευνήσει την πόλη και εκεί συνάντησε την διάσημη ξένη Tik Toker, η οποία του έκανε κάποιες προσωπικές ερωτήσεις.

Στο βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό της στο TikTok, ο τραγουδιστής αρχικά συστήνεται στο κοινό και αποκαλύπτει το Instagram του. Με χιούμορ, συμβουλεύει την TikToker να προτιμήσει τσίπουρο αντί για ούζο την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα.

Σε άλλο σημείο, η ΤikToker του ζητάει να της τραγουδήσει κάτι, με τον ίδιο να επιλέγει στίχους του κομματιού «Αθήνα μου». Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους θαυμαστές του για τις εμφανίσεις του στη Νέα Υόρκη.

@gapgreekandproud

JUDI JUPITER FILMS ARGIROS IN NYC

♬ original sound – GAP GREEK AND PROUD

Στη λεζάντα του βίντεο, η ίδια έγραψε: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χτυπά τους δρόμους του κάτω Μανχάταν. Γνώρισα την όμορφη φωνή του που μου τραγούδησε στα ελληνικά. Θα εμφανιστεί το Σάββατο στο Barclays Center στο Κουίνς. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, ειδικά όλοι εσείς οι Έλληνες που ζείτε στην Αστόρια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι γλυκός και ταλαντούχος».

Το βίντεο έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει αποσπάσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο views.

