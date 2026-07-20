Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Πύλο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του, μετά τη συναυλία που έδωσε

Σε μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Πελοποννήσου, που βρίσκεται κοντά στην Πύλο, έδωσε συναυλία το Σάββατο (18.07.2026) ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Με αφορμή αυτήν την προγραμματισμένη εμφάνιση του γνωστού τραγουδιστή, εκείνος και η οικογένειά του άδραξαν την ευκαιρία και απόλαυσαν μερικές στιγμές ξεγνοιασιάς και ανεμελιάς.

Ο γνωστός τραγουδιστής τη Δευτέρα (20.07.2026) μοιράστηκε μία σειρά με φωτογραφίες από την εξόρμησή τους εκεί. Μάλιστα, σε κάποιες από αυτές πόζαρε μαζί με τον γιο του, Βασίλη, καρπό του μεγάλου του έρωτα με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι και πατέρας μίας κορούλας που ήρθε πρόσφατα στον κόσμο.

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O δημοφιλής καλλιτέχνης ανέφερε υλικό τόσο από τη συναυλία που έδωσε και τα πανό που έφτιαξαν για χάρη του οι θαυμαστές του όσο και από τις εξορμήσεις του με την οικογένειά του στις ομορφιές της περιοχής.

Μάλιστα, σε μία πόζα ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαλαρώνει στην πισίνα, έχοντας δίπλα του τον μονάκριβο γιο του, Βασίλη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

Για τις sold out συναυλίες που έδωσε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είχε δηλώσει: «Είναι σημαντικό που ακόμα και ο τουρκικός λαός αγαπάει την ελληνική μουσική. Αυτό αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι η μουσική είναι γέφυρα για τους πολιτισμούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ζήσαμε μαζί αυτή την εμπειρία εκεί με όλο αυτό τον κόσμο και θα συνεχίσω να δίνω την καρδιά μου και την ψυχή μου για αυτό που πραγματικά αγαπάω, που είναι η μουσική και να συνεχίζω να το κάνω αυτό και σε άλλες χώρες με όλη τη με όλο τον σεβασμό που και την αγάπη που με διακατέχει όσον αφορά την ελληνικότητα και την ελληνική μουσική».

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Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη (08.07.2026) η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι η μικρούλα έκλεισε έναν μήνα ζωής, γεγονός που γιόρτασαν με μία τούρτα. Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε δύο νέες φωτογραφίες με το μωράκι της, με αφορμή τη σημαντική αυτή στιγμή.