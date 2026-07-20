Lifestyle

Η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές της στην Ισπανία – Οι πόζες με τον Μπρούνο Τσερέλα στην παραλία

Το καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει για το ερωτευμένο ζευγάρι
Αθηνά Οικονομάκου
O Mπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου
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Στιγμές ανεμελιάς και ξεγνοιασιάς βιώνει η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύζυγός της, Μπρούνο Τσερέλα, καθώς το ζευγάρι αυτές τις ημέρες βρίσκεται για διακοπές σε ένα ειδυλλιακό θέρετρο της Ισπανίας.

Η γνωστή ηθοποιός βρίσκεται με τον μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα στην περιοχή Ταρίφα. Η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε αρκετές φωτογραφίες από τις διακοπές τους, κυρίως από τις εξορμήσεις τους στην παραλία. 

Τη Δευτέρα (20.07.2026) ανέβασε στο Ιnstagram αρκετές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στην Ισπανία, όπου φαίνεται να πέρασαν όμορφες στιγμές και να χάρηκαν στο έπακρον τον έρωτά τους. 

«Summertime», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Αθηνά Οικονομάκου. 

Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύζυγός της Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους μαζί με την αδερφή του μπασκετμπολίστα Βικτόρια.

Αθηνά Οικονομάκου
Η Αθηνά Οικονομάκου απολαμβάνει διακοπές στην Ισπανία
Αθηνά Οικονομάκου
Η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται στην πιο ανέμελη φάση της ζωής της

Μετά το τριήμερο γλέντι του γάμου τους στην Πάρο, το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε στην Ισπανία. Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες στα social media και έδωσε μια γεύση από το πώς τα περνάει στην Ανδαλουσία.

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