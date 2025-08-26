Lifestyle

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει μεγάλη συναυλία στις 9 Σεπτεμβρίου στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης θα παρασύρει το κοινό σε ένα επικό μουσικό ταξίδι
Κωνσταντίνος Αργυρός
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός / NDP Photo

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαρίζει συναρπαστικές μουσικές στιγμές και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύοντας ανά την Ελλάδα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα «ανηφορίσει» σύντομα στη Θεσσαλονίκη.

Την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται για μία μοναδική συναυλία by Coca-Cola στην Προβλήτα Β’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης.

Ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης θα παρασύρει το κοινό σε ένα επικό μουσικό ταξίδι γεμάτο με τις προσωπικές δισκογραφικές επιτυχίες του, τις δυνατές ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του, σε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της Panik Live Productions.

Κωνσταντίνος Αργυρός

Μαζί του: Sicario, Marseaux
Guest: FY
Special guest: Νoizy

