Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει μεγάλη συναυλία στις 9 Σεπτεμβρίου στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χαρίζει συναρπαστικές μουσικές στιγμές και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύοντας ανά την Ελλάδα. Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα «ανηφορίσει» σύντομα στη Θεσσαλονίκη.

Την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται για μία μοναδική συναυλία by Coca-Cola στην Προβλήτα Β’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης θα παρασύρει το κοινό σε ένα επικό μουσικό ταξίδι γεμάτο με τις προσωπικές δισκογραφικές επιτυχίες του, τις δυνατές ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του, σε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της Panik Live Productions.

Μαζί του: Sicario, Marseaux

Guest: FY

Special guest: Νoizy