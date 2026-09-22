Η Ευγενία Σαμαρά στον Όλυμπο: «Στο ησυχαστήριό μου» έγραψε στη λεζάντα των εικόνων που δημοσιοποίησε

Ο Όλυμπος είναι το ορεινό μέρος που λατρεύει η Ευγενία Σαμαρά. Κάθε χρόνο μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών, πριν επιστρέψει στη ρουτίνα της καθημερινότητας, φροντίζει να απολαμβάνει τις ομορφιές του βουνού. Η ηθοποιός το έκανε και φέτος με τη σκυλίτσα της, με τις εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram, να δίνουν μια γεύση από τα όσα έζησε.

Η Ευγενία Σαμαρά ανέβηκε πρόσφατα στην κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα (2.918 μέτρα), δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την εμπειρία της. Η γνωστή ηθοποιός επισκέπτεται τον Όλυμπο κάθε Σεπτέμβριο, τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς τον θεωρεί το προσωπικό της «ησυχαστήριο» πριν επιστρέψει στη φθινοπωρινή της ρουτίνα. Ωστόσο, φέτος ήταν η πρώτη φορά που κατάφερε να φτάσει στην υψηλότερη κορυφή.

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Στην ανάρτησή της, η Ευγενία Σαμαρά έγραψε μεταξύ άλλων: «Κάθε χρόνο (συνήθως τον Σεπτέμβριο) πριν γυρίσω για να μπω κανονικά στη ρουτίνα μου, τα τελευταία 10 χρόνια, πηγαίνω στο αγαπημένο μου ορεινό μέρος. Στο βουνό των θεών. Στο ησυχαστήριο μου. Στον Όλυμπο. Κάθε χρόνο λέμε να ανέβουμε στην κορυφή και όλο κάτι άλλο κάνουμε.

Αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, γίνονται στο χρόνο τους και με αυτούς που είναι προορισμένα να γίνουν. Οπότε φέτος ήρθε η στιγμή εγώ και η Όλυ μου να φτάσουμε στην κορυφή στον Μύτικα και να πιούμε νέκταρ. Και ήταν υπέροχα! Φυσικά, όλο αυτό δεν θα γινόταν χωρίς τον καλύτερο οδηγό βουνού του κόσμου και φίλο μου, Αντώνη Τσουρέκα, τον οποίο σας συστήνω ανεπιφύλακτα και εγώ και η Όλυ!».

Το καλοκαίρι του 2026, η Ευγενία Σαμαρά ταξίδεψε μεταξύ άλλων στο Μεξικό. Πέρασε και τα σύνορα προς τη Γουατεμάλα για να γιορτάσει τα 39α γενέθλιά της (στις 30 Αυγούστου), κάνοντας μια εξουθενωτική ανάβαση 12 ωρών σε υψόμετρο 4.000 μέτρων στο ηφαίστειο Fuego.