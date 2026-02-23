Ο Κώστας Μπακογιάννης και η Σία Κοσιώνη πέταξαν χαρταετό μαζί με 9χρονο γιο τους, Δήμο

Στιγμές διασκέδασης και γεμάτες ευτυχία βίωσαν ο Κώστας Μπακογιάννης και η Σία Κοσιώνη, καθώς πέρασαν την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) μαζί με τον γιο τους, Δήμο.

Η αγαπημένη οικογένεια βρέθηκε σε έναν όμορφο λόφο και, όπως ορίζει το έθιμο, πέταξαν χαρταετό. Μάλιστα, ο Κώστας Μπακογιάννης δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την προσπάθειά τους και σε μία πόζα απεικονίζεται η Σία Κοσιώνη και το αγοράκι τους, που είναι πλέον 9 ετών.

«Πώς ξεκινήσαμε: με ενθουσιασμό. Πώς συνεχίζουμε: με επιμονή. Πώς τελειώσαμε: με εμπειρία. Και του χρόνου ξανά από την αρχή με υγεία. Καλή Σαρακοστή!», έγραψε ως λεζάντα ο Κώστας Μπακογιάννης στην ανάρτησή του.

Παρόλο που ο χαρταετός τους κατάφερε να πετάξει ψηλά τελικά κατέληξε σε έναν θάμνο και ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας σχολίασε με χιούμορ το γεγονός. Ταυτόχρονα, ευχήθηκε «Καλή Σαρακοστή» σε όλους, ενώ τόνισε πόσο σημαντική είναι η υγεία.

Η αναφορά αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόσφατα η αγαπημένη του σύζυγος και καταξιωμένη δημοσιογράφος πέρασε μία περιπέτεια υγείας και νοσηλεύτηκε για αυτές μέρες με πνευμονία και αυτό διάστημα, παρόλο που έχει βγει από το νοσοκομείο βρίσκεται ακόμα σε περίοδο ανάρρωσης.