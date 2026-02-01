Ο Κώστας Νικούλι για τον ρατσισμό που δέχτηκε μικρός: «Βλέπεις πώς μπορείς να αντέξεις αλλιώς αυτό μπορεί να σε πάρει από κάτω»

Ο Κώστας Νικούλι ήταν ο σημερινός καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» με τον ηθοποιό να μιλάει για την νέα σειρά του MEGA «Οι Αθώοι» που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη στις 22:20, ενώ αργότερα στη συνέντευξη μίλησε και για τον ρατσισμό που βίωσε στα παιδικά του χρόνια.

«Το βιβλίο ξεκινάει – δηλαδή χρονικά στα επεισόδια – από το 8ο επεισόδιο και έπειτα. Η διασκευή που έχει κάνει η Ελένη Ζιώγα πάει λίγο από τη γέννηση του ήρωα, την περιπλάνησή του στην Ήπειρο και μετά την επιστροφή του πάλι στο μέρος που γεννήθηκε. Επιστρέφει γιατί πεθαίνει ο ερημίτης που τον έχει σαν πνευματικό και, εντάξει, επιστρέφει για να ολοκληρώσει λίγο τον «στόχο» του» είπε αρχικά ο Κώστας Νικούλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η «Μαργαρίτα» είναι κι αυτή ερωτευμένη, αλλά προφανώς οι κοινωνικές συνθήκες εκείνης της εποχής δεν μπορούν να επιτρέψουν έναν γάμο της, της κοπέλας εκείνης με έναν που δεν έχει περιουσία, δεν έχει τίποτα πίσω του. Η ιστορία ξεκινάει από το 1893 και τελειώνει το 1911-12», είπε ο ηθοποιός.

Σε επόμενο μέρος της συνέντευξης ο Κώστας Νικούλι μίλησε για τον ρατσισμό που βίωσε στα παιδικά του χρόνια ως παιδί από την Αλβανία.

«Νομίζω ότι όλα τα παιδιά, ξέρεις, αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή και στο σχολείο, ανεξάρτητα αν είναι το θέμα η καταγωγή ή αν είναι κάποια κιλά ή το πώς είναι φυσιογνωμικά. Εντάξει, ό,τι να ‘ναι, ο καθένας μας περνάει δυσκολίες στο σχολείο. Και, είναι η πρώτη φορά που αναμετριέσαι με αυτό και βλέπεις πώς μπορείς να σταθείς, να αντέξεις ή αυτό μπορεί να σε πάρει από κάτω. Χρειάζεται πολλή δύναμη και από το οικογενειακό περιβάλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ’ έξω. Και δεν είναι μόνο, η δυσκολία για την καταγωγή μου, υπήρχαν και άλλα πχ ήμουν πολύ λεπτός ή ήμουν πολύ αδύναμος. Υπήρχαν γενικότερα αυτά τα ζητήματα», ανέφερε ο Κώστας Νικούλι.

Πριν από ένα χρόνο, ο γνωστός ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η σύντροφός του, Κατερίνα Μαούτσου, γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι.

«Είμαστε μια νέα γενιά γονέων που προσπαθούμε λίγο και να προστατεύσουμε το παιδί, γιατί δεν γίνεται να μην έρθει αντιμέτωπος με αυτά. Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά όσο το δυνατόν, να χτίσει έναν χαρακτήρα μέσα του ώστε να μπορεί να, να ανταπεξέλθει και να μην του δημιουργήσει ένα τραύμα αυτό το πράγμα. Η πατρότητα είναι μία συνεχόμενη πορεία με δυσκολίες.

Το να κάτσω να αγχωθώ και να στρεσαριστώ νομίζω ότι θα με «παγώσει», θα με μπλοκάρει και δεν θα μπορώ να δράσω. Προσπαθώ να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στο παιδί μου», εξομολογήθηκε ο νεαρός ηθοποιός.