Ο Κώστας Σόμμερ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο: Δεν μπορώ να κάνω πολλά, πρέπει να προσέχω μην κολλήσω κάτι άλλο

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Κώστας Σόμμερ, μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας, λόγω πνευμονίας.

Ο γνωστός ηθοποιός βγαίνοντας ότι το ιδιωτικό νοσοκομείο μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026). Όπως είπε ο Κώστας Σόμμερ η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, τον ώθησε ώστε να δει γιατρό και αν δεν το είχε κάνει τα πράγματα θα ήταν αλλιώς για τον ίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήρα το εξιτήριό μου, δόξα τω Θεώ. Ξέρεις καμιά φορά άμα είσαι λίγο πιο δυναμικός, υπερβαίνεις τα όριά σου, δεν καταλαβαίνεις. Γι’ αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ήρθα εδώ με χαμηλό οξυγόνο και το βράδυ έπεσα μέχρι το 90. Με “έψησε” ο γιατρός που μου είπε “αν θες να πας σπίτι σου, πήγαινε, αλλά το βράδυ θα πέσει το οξυγόνο σου κι άλλο και θα σε φέρουν εδώ, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα”.

Αν δεν επέμενε η γυναίκα μου δεν νομίζω να πήγαινα στον γιατρό και τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά τώρα», εξομολογήθηκε ο Κώστας Σόμμερ.

«Δεν είναι ότι φοβάμαι τους γιατρούς αλλά θεωρώ ότι… καταλαβαίνω αυτό που έχω. Στην αρχή, είχα βήχα, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και έλεγα ότι δεν είμαι καλά. Δε μπορούσα να αναπνεύσω… Μεγαλώνουμε, αυτό θα πω εγώ», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για το επόμενο διάστημα δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, πρέπει να προσέχω μην κολλήσω κάτι άλλο. Τα παιδάκια μου, μού έλειψαν», είπε στη συνέχεια ο Κώστας Σόμμερ.

«Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας», είχε αποκαλύψει ο Κώστας Σόμμερ στα Instagram stories του τη Δευτέρα.