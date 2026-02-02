Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ: «Θα κάτσω εδώ κάποιες μέρες ακόμα, να προσέχετε»

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Κώστας Σόμμερ, με τον ίδιο να αποκαλύπτει τη νοσηλεία του με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ηθοποιός και επιχειρηματίας, Κώστας Σόμμερ, μοιράστηκε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου με τον ίδιο να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.

«Φιλοξενούμαι εδώ και κάποιες μέρες στο νοσοκομείο, από ό,τι μου λένε θα κάτσουμε λίγες μέρες ακόμα. Ευχαριστώ για τη φροντίδα, ευτυχώς είμαι σε εξαιρετικά χέρια. Προσέξτε την υγεία σας» έγραψε ο Κώστας Σόμμερ στα Instagram Stories του.

Στο πλευρό του είναι φυσικά η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη.