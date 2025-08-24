Ο Κρις Μάρτιν τρολάρει νεαρό που έκανε πρόταση γάμου μπροστά στην «kiss cam»: «Είναι σίγουρα σύντροφός σου;»

Ο Κρις Μάρτιν των Coldplay εμφανίστηκε στις 22 Αυγούστου στο κατάμεστο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου. Ο τραγουδιστής του διάσημου ροκ συγκροτήματος δεν άφησε ασχολίαστο το στιγμιότυπο με νεαρό θεατή που κρατούσε πλακάτ με το οποίο ζητούσε να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου στην «kiss-cam» σε μία κοπέλα που στεκόταν μπροστά του.

Σύμφωνα με το TMZ αλλά και βίντεο στα social media, μπροστά σε ένα κοινό που ξεσπούσε σε γέλια, ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν ρώτησε τον νεαρό αν η κοπέλα ήταν πράγματι η σύντροφός του ή φίλη κάποιου άλλου…

Ο λόγος που έκανε την ερώτηση στον θεατή δεν είναι άλλος από τον σάλο που ξέσπασε με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της «Astronomer», Άντι Μπάιρον, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την αποκάλυψη από την «kiss-cam» σε συναυλία των Coldplay να είναι αγκαλιασμένος με την τότε επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κριστίν Κάμποτ, παρότι ήταν παντρεμένος.

Ο Κρις Μάρτιν συνέχισε ρωτώντας τον νεαρό στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ αν πρόκειται για «κάποια τεχνητή νοημοσύνη» και όχι για αληθινά πρόσωπα. Το κοινό παρακολουθούσε ενθουσιασμένο την εξέλιξη, ενώ το νεαρό ζευγάρι στην οθόνη της «kiss cam» χαμογελούσε αμήχανα.

Τελικά, η στιγμή κατέληξε με τον καλύτερο τρόπο: Ο νεαρός γονάτισε και έκανε την πρόταση μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τη σύντροφό του να απαντά «ναι» και το στάδιο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.