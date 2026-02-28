Ο Κρις Πάιν σε συζητήσεις για τη ρομαντική κομεντί «The Catch» με πρωταγωνίστρια την Έμμα Στόουν

Σημαντική δυναμική αποκτά το νέο πρότζεκτ της Universal Pictures με τίτλο «The Catch», καθώς η παραγωγή φαίνεται να βρήκε τον πρωταγωνιστή της στο πρόσωπο του Κρις Πάιν (Chris Pine). Σύμφωνα με το Deadline, ο δημοφιλής ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πλαισιώσει τη δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Έμμα Στόουν (Emma Stone), στην επερχόμενη ρομαντική κομεντί του στούντιο.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary), σύζυγος της Έμμα Στόουν, ο οποίος επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη μετά το «Brigsby Bear» του 2017. Το σενάριο υπογράφουν οι Πάτρικ Κανγκ (Patrick Kang) και Μάικλ Λέβιν (Michael Levin).

Αν και οι επίσημες λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, η ταινία περιγράφεται ως ένα έργο με δύο κεντρικούς χαρακτήρες. Σύμφωνα με παλαιότερη αναφορά του DanielRPK (μέσω του World of Reel), η Στόουν θα υποδυθεί μια οπαδό του μπέιζμπολ η οποία, άθελά της, γίνεται η αιτία για την ήττα της ομάδας της σε έναν κρίσιμο αγώνα και καλείται να διαχειριστεί τις ενοχές της αλλά και την ανεπιθύμητη διασημότητα που αποκτά εξαιτίας του ατυχούς γεγονότος.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Σον Λέβι (Shawn Levy) και Νταν Λεβίν (Dan Levine) μέσω της 21 Laps, σε συνεργασία με τον Μάικλ Χ. Βέμπερ (Michael H. Weber).

Στη ομάδα συμμετέχουν επίσης η Στόουν και η Άλι Χέρτινγκ (Ali Herting) για λογαριασμό της Fruit Tree.

Ο Κρις Πάιν διανύει μια εξαιρετική περίοδο, έχοντας αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για την ταινία «Carousel», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Σάντανς τον περασμένο μήνα, με συμπρωταγωνίστριες τις Τζένι Σλέιτ (Jenny Slate) και Κέιτι Σάγκαλ (Katey Sagal).

Τα γυρίσματα τoυ «The Catch» αναμένονται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι.