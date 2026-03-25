Ο Κρουζ Μπέκαμ συγκινεί με τραγούδι για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του Βικτόρια σε συναυλία του

Συναισθηματικά φορτισμένος παρουσιάστηκε ο Κρουζ Μπέκαμ σε live συναυλία του, με τους γονείς του, Βικτόρια Μπέκαμ και Ντέιβιντ Μπέκαμ να βρίσκονται στο κοινό.

Το βράδυ της Τρίτης (23.03.2026), ο Κρουζ ερμήνευσε ένα τραγούδι για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του Βικτόρια Μπέκαμ, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης με τον αδερφό του, Μπρούκλιν. Ο Κρουζ τραγούδησε μπροστά στους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ και τον αδερφό του, Ρομέο, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν περήφανοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CRUZ (@cruzbeckham)

Ο Κρουζ Μπέκαμ βρέθηκε σε σκηνή του Λονδίνο, όπου πραγματοποιούνται οι τελευταίες τρεις sold-out συναυλίες του. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ερμήνευσε το τραγούδι «Loneliest Boy», το οποίο λέγεται ότι αναφέρεται στον αποξενωμένο αδερφό του, καθώς οι στίχοι λένε μεταξύ άλλων: «Το πιο μοναχικό αγόρι, μαμά μην μιλάς πολύ, αυτό της ραγίζει την καρδιά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CRUZ (@cruzbeckham) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με θεατή που μίλησε στη Mirror: «Σε κάποια στιγμή του τραγουδιού ο Κρουζ φάνηκε να κατακλύζεται από συναίσθημα, με μέλος του συγκροτήματος να βάζει το χέρι του στον ώμο του και να του χαϊδεύει τα μαλλιά».

Στους στίχους αναφέρεται επίσης: «Φαίνεται στα μικρά πράγματα που δεν κάνεις, υποθέτω ότι στο τέλος είσαι εσύ, ο εαυτός σου και μόνο. Πες μου πώς ζεις, όταν δεν έχεις κανέναν να χάσεις;». Το τραγούδι συνεχίζει: «Το πιο μοναχικό αγόρι, ποντάρει τα πάντα πάνω του, για να βρει κάτι κακό σε κάποιον καλό, πάντα το κάνει. Mοναχικό αγόρι, ελπίζω να ακούς, μην απομακρύνεις όλους τους φίλους σου, όταν προσπαθούμε να σου δείξουμε αγάπη».

Η ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη μητέρα του Βικτόρια Μπέκαμ συνεχίζεται, παρά τις προσπάθειες στενών συγγενών και φίλων να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Στη «Γιορτή της Μητέρας» που στο Ηνωμένο Βασίλειο εορτάζεται την 4η Κυριακή της Σαρακοστής, ο 27χρονος Μπρούκλιν ευχήθηκε μόνο στην πεθερά του για την ημέρα κι όχι στη μητέρα του.

Ο 27χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε στο Instagram την Κυριακή 15 Μαρτίου μια φωτογραφία με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, και τη μητέρα της. Της ευχήθηκε «διπλά» καθώς εκτός από τη «Γιορτή της Μητέρας» έκλεισε και τα 71 χρόνια της. Η Βικτόρια Μπέκαμ, έλαβε ευχές από τον σύζυγό της και τη μικρότερη κόρη της.

Ο Μπρούκλιν έγραψε στην ανάρτησή του: «Χρόνια πολλά στην καλύτερη πεθερά. Σε αγαπώ πολύ και ελπίζω να πέρασες μια υπέροχη μέρα», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη δική του μητέρα, Βικτόρια Μπέκαμ.

Η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας από τις αρχές του 2026, φαίνεται να έχει οδηγήσει σε βαθιά ρήξη τον Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του.

Ο Μπρούκλιν έχει ξεκαθαρίσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του.