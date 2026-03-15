Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ευχήθηκε μόνο στην πεθερά του στη «Γιορτή της Μητέρας» – Καμία αναφορά στη Βικτόρια Μπέκαμ

Η διαμάχη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τη μητέρα του Βικτόρια Μπέκαμ φαίνεται πως συνεχίζεται, παρά τις προσπάθειες στενών συγγενών και φίλων να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. Στη «Γιορτή της Μητέρας» που στο Ηνωμένο Βασίλειο εορτάζεται την 4η Κυριακή της Σαρακοστής, ο 27χρονος επέλεξε να στείλει ευχές αποκλειστικά στην πεθερά του. Κάτι που ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητο και ασχολίαστο.

Ο 27χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε στο Instagram την Κυριακή 15 Μαρτίου μια φωτογραφία με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, και τη μητέρα της. Της ευχήθηκε «διπλά» καθώς εκτός από τη «Γιορτή της Μητέρας» έκλεισε και τα 71 χρόνια της. Η Βικτόρια Μπέκαμ, έλαβε ευχές από τον σύζυγό της και τη μικρότερη κόρη της.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έγραψε στην ανάρτησή του: «Χρόνια πολλά στην καλύτερη πεθερά. Σε αγαπώ πολύ και ελπίζω να πέρασες μια υπέροχη μέρα», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη δική του μητέρα, Βικτόρια Μπέκαμ, λόγω της ημέρας, με τον κόσμο να υποστηρίζει πως ήταν μία έμμεση αιχμή προς εκείνη.

Η οικογενειακή διαμάχη των Μπέκαμ, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας από τις αρχές του 2026, φαίνεται να έχει οδηγήσει σε βαθιά ρήξη τον Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του. Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τον γάμο του Μπρούκλιν με τη Νίκολα Πελτζ, με δημοσιεύματα να αναφέρονται σε κακές σχέσεις μεταξύ πεθεράς και νύφης. Ο Μπρούκλιν έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλησε να τιμήσει τη σύζυγό του στη «Γιορτή της Μητέρας», δημοσιεύοντας μια παλιά φωτογραφία της όταν ήταν έγκυος. «Χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας στην πιο καταπληκτική μαμά… Είσαι έμπνευση για τα τέσσερα υπέροχα παιδιά μας», έγραψε μεταξύ άλλων.

Προ μηνών, σε μια κίνηση που συζητήθηκε έντονα, ο Μπρούκλιν κάλυψε τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, σηματοδοτώντας την απόσταση που θέλει να κρατήσει.