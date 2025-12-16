Συμβαίνει τώρα:
Ο Λάκης Γαβαλάς χαρίζει red carpet στιγμές στην καρδιά της Ερμού – Μια «street» style πασαρέλα στη γιορτινή Αθήνα powered by ΣΚΡΑΤΣ

Με tips για glam εμφανίσεις ενόψει των Χριστουγέννων, ο Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, έφερε τη δική του εκδοχή για «red carpet» looks στο κέντρο της πόλης
Λάκης Γαβαλάς

Στα κόκκινα ντύθηκε η γιορτινή Αθήνα με ένα απρόβλεπτο red carpet catwalk στην Ερμού, όπου ο Λάκης Γαβαλάς πήρε τον ρόλο του…coach.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM, Λάκης Γαβαλάς, βρέθηκε για δεύτερη φορά στην Ερμού, τη μετέτρεψε σε σημείο απόλυτης λάμψης, στρώνοντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο χαλί, και προσκάλεσε τους περαστικούς να περπατήσουν… σαν μοντέλα στη δική του πασαρέλα.

Ο Λάκης Γαβαλάς, έκανε μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για το κόκκινο χαλί που στρώθηκε στην καρδιά της Αθήνας.

Λάκης Γαβαλάς

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lakis Gavalas Official (@lakis.gavalas)

«Καλησπέρα φίλοι μου!
Το κόκκινο χαλί, που τόσο ταιριάζει και την εορταστική περίοδο, ξεδιπλώνεται για άλλη μια φορά στην οδό Ερμού και σκορπίζει λάμψη και Χριστουγεννιατικο glam! Powered by ΣΚΡΑΤΣ», έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς.

