Lifestyle

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συγκινεί: Παππού, αν κάνετε γενέθλια στον παράδεισο, φέτος θα τα κάνεις με το παιδί σου

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός
Λάμπρος Κωνσταντάρας
O Λάμπρος Κωνσταντάρας / NDP PHOTO

Σαν σήμερα (13.03.2026) γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο συνονόματος εγγονός του έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για εκείνον.

Όπως αποκάλυψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσω του Facebook ο πρωταγωνιστής του ελληνικού κινηματογράφου γεννήθηκε Τρίτη και 13, στην Πλουτάρχου 13 και από τότε πέρασαν 113 χρόνια. Μάλιστα, έκανε αναφορά και στην απώλεια του δικού του πατέρα, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έγραψε ότι αν γίνονται γενέθλια στον παράδεισο τότε ο παππούς του θα τα γιορτάσει μαζί με το μοναχοπαίδι του… 

«Τρίτη 13.3.1913 γεννήθηκες (Πλουτάρχου 13) και πέρασαν από τότε… 113 χρόνια.

Αν κάνετε…γενέθλια στον παραδεισο, φέτος θα τα κάνεις με το μοναχοπαίδι σου μαζί.

Πάντα μας λείπεις Λαμπρούκο.

Από φέτος μας λείπετε και οι δυο», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του αείμνηστου παππού του.

 

Η ανάρτηση αυτή συγκίνησε τους διαδικτυακούς φίλους του Λάμπρου Κωνσταντάρα που έσπευσαν να του γράψουν όμορφα σχόλια κάτω από την ανάρτηση που έκανε προς τιμήν του παππού του. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
98
97
88
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo