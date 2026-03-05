Ο Λευτέρης Πράσινος για τη μάχη του με τα κιλά: Επιστρατεύτηκε και το «όπλο» του ενέσιμου φαρμάκου

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Κατά της Παχυσαρκίας που ήταν την Τετάρτη (04.03.2026) ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Λευτέρης Πράσινος, μίλησε δημοσίως για τη δική του μάχη με τα κιλά.

Όπως δημοσίευσε ο δημοσιογράφος στο Instagram, χρειάστηκε να κατανοήσει το πρόβλημα της παχυσαρκίας και να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να αλλάξει το σώμα του και να βελτιώσει την υγεία του. Μάλιστα, ο Λευτέρης Πράσινος μεταξύ άλλων σημείωσε ότι κατάφερε τον στόχο του με τη βοήθεια ενέσιμου φαρμάκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«4/3 Παγκόσμια Μέρα Κατά της Παχυσαρκίας και θέλω να μοιραστώ τη δική μου προσωπική “μάχη” για να αποτινάξω από πάνω μου τα αρκετά παραπανίσια κιλά και να δώσω το μήνυμα πως όταν καταλάβεις το πρόβλημα και ζητήσεις την κατάλληλη βοήθεια, τότε μπορείς να την κερδίσεις. Με θυσίες, αλλά θα την κερδίσεις.

Η καθημερινή ρουτίνα, κάποια “σκοτάδια” και δυστυχώς τα υπερβολικά αναψυκτικά, προσωπικά, με είχαν κάνει να μετατραπώ στο άτομο που βλέπετε στην πάνω φωτογραφία… Μια μέρα είπα “Ως εδώ! Που θα πάει;”. Και έχοντας καταλάβει πως όταν πάω για εξετάσεις, λόγω των αναψυκτικών (ως & 1L την ημέρα), το ζάχαρό μου θα είναι στα κόκκινα, αποφάσισα να απευθυνθώ σε ειδικό. Η έκφρασή του, όταν μου είπε “Μα εσείς είστε διαβητικός!” είναι κάτι που δε θα ξεχάσω ποτέ. Μία ανθρώπινη αντίδραση ενός επιστήμονα, εμένα με ταρακούνησε για καλά.

Η “μάχη” της “απεξάρτησης” από τα αναψυκτικά και κάθε υποκατάστατο ζάχαρης, για έναν κλασικό γλυκατζή όπως εγώ, ήξερα δεν θα είναι εύκολη. Αλλά το πάλεψα. Με τη βοήθεια και του διατροφολόγου μου η “μάχη” έγινε πιο εύκολη. Φυσικά για τη “μάχη” επιστρατεύτηκε και το “όπλο” του ενέσιμου φαρμάκου. Απαραίτητο για να πέσει το – εκτιναγμένο στα ύψη – ζάχαρό μου… Αλλά αυτό που πρέπει όλοι να κατανοήσουν είναι πως από μόνο του αυτό δεν ωφελεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για αυτό τονίζω είναι αναγκαίο πρώτα να κατανοήσεις το πρόβλημα και ύστερα με καθοδήγηση να βρεις τη λύση. Χαίρομαι που στη “μάχη” αυτή ο ενδοκρινολόγος μου κύριος Μπουτσουρης και ο διατροφολόγος μου είχαν πάντα τον πρώτο λόγο, για να καταφέρω εγώ σήμερα να γίνω το άτομο της κάτω φωτογραφίας! Την εμφάνιση δεν την σκέφτηκα ποτέ, την υγεία μου σκέφτηκα και μόνο!

View this post on Instagram A post shared by Lefteris Prassinos (@lefterisprassinos)

Και αυτή πρέπει να σκέφτονται κι όλοι όσοι αντιμετωπίζουν το ίδιο συγκεκριμένο πρόβλημα, που θέλουν να το επιλύσουν, αλλά δε βρίσκουν τη δύναμη. Τη δύναμη την έχετε, τη νοοτροπία αλλάξτε και θα δείτε γρήγορα την αλλαγή! Πιστέψτε στον εαυτό σας και+ δώστε του αυτό που του αξίζει…