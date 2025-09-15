Ο Λιούις Καπάλντι επιστρέφει σε συναυλίες μετά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής Λιούις Καπάλντι πρόκειται να εμφανιστεί ως κεντρικό όνομα στο BST Hyde Park και στο Roundhay Festival το επόμενο καλοκαίρι.

Ο τραγουδιστης θα επιστρέψει σε μεγάλες σκηνές μετά το πρόσφατο διάλειμμά του από τις περιοδείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του 28χρονου έρχεται μετά την συγκινητική εμφάνισή του στο Γκλάστονμπερι νωρίτερα φέτος, όπου ερμήνευσε τραγούδια του στο Pyramid Stage.

Ο Καπάλντι είχε αποσυρθεί από τις περιοδείες λίγο μετά την εμφάνισή του στο Γκλάστονμπερι το 2023, επειδή είχε συμπτώματα του συνδρόμου Τουρέτ (Tourette) και είχε λάβει βοήθεια από το κοινό για να τραγουδήσει την επιτυχία του «Someone You Loved».

Αναλογιζόμενος εκείνη τη στιγμή, εξέφρασε την επιθυμία να «τελειώσει ό,τι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την πρώτη φορά».

Η επιτυχημένη επιστροφή του σε ζωντανές εμφανίσεις έχει ήδη οδηγήσει σε μια sold-out περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, από την οποία, όπως είπε, εισέπρσαξε το «πιο απίστευτο, σουρεαλιστικό συναίσθημα».

Τον Σεπτέμβριο του 2022, o Καπάλντι ανακοίνωσε σε ζωντανή μετάδοση στο Instagram ότι είχε επίσημα διαγνωστεί με σύνδρομο Tourette, νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακούσια φωνητικά ή κινητικά τικ.