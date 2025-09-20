Ο Μάξιμος Μουμούρης στο newsit.gr: Η γη της ελιάς, η σχέση ζωής με τη Νάντια Γιαννακοπούλου και η πατρότητα

Ο Μάξιμος Μουμούρης, ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπημένους ηθοποιούς της γενιάς του, τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», που επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με τον 5ο κύκλο της που ονομάζεται «Ο επίλογος».

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μίλησε στο newsit.gr με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς και αποκάλυψε όλα όσα πρόκειται να συμβούν στη ζωή του τηλεοπτικού Κωνσταντίνου στη «Γη της ελιάς». Ο Μάξιμος Μουμούρης αναφέρθηκε ακόμα στη θεατρική παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου, που παίρνει μέρος αυτόν τον χειμώνα, στον ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή και καθηγητή στη δραματική σχολή «Ιάκωβος Καμπενέλης» αλλά και στην υπέροχη οικογένεια που έχει χτίσει με τη σύζυγό του και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Οι αποκαλύψεις για τη «Γη της ελιάς»

Πώς αισθάνεστε που η «Γη της ελιάς» συνεχίζεται για 5η σεζόν;

Θα το λέω στη συνέχεια, αυτή η σειρά ότι είναι μια ευλογία. Το να κάνεις κάτι το οποίο να αντέχει πέντε χρόνια στην ελληνική τηλεόραση είναι σπουδαίο. Η ανασφάλεια στον χώρο μας είναι πολύ εμφανής, το γεγονός ότι εμείς δουλεύουμε και μάλιστα με τόσο καλούς συνεργάτες είναι ευλογία. Η επιτυχία ξεκινάει από τους δημιουργούς, εμείς είμαστε οι εκτελεστές. Πιστεύω ότι η συνεργασία είναι το παν σε οτιδήποτε κάνεις και όχι το ταλέντο.

Πιστέψατε εξαρχής σε αυτή τη σειρά;

Ναι, γιατί ξέρω ότι μία συνεργασία με τη Βάνα Δημητρίου, τον Αντρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου είναι συνεργασία επιτυχίας. Ύστερα έμαθα ότι θα γίνει η σειρά στο MEGA που είναι ένας σταθμός πολύ δυνατός στη μυθοπλασία και όλα τα «συστατικά» της «Ελιάς» ήταν πολύ ελπιδοφόρα και αισιόδοξα. Ήξερα ότι αυτή η σειρά δεν θα ήταν μόνο για έναν χρόνο.

Ποιες είναι η προσδοκίες σας για τη νέα σεζόν;

Έχω την αίσθηση ότι ξεκινάει πολύ δυνατά η 5η σεζόν. Ανοίγει μια ιστορία με κάποιους νέους χαρακτήρες που τους υποδύονται πολύ καλοί ηθοποιοί. Φέτος η σειρά πατάει γερά στα πόδια της και έχει και τις απαραίτητες δόσεις ανανέωσης.

Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη ζωή του Κωνσταντίνου;

Θα δούμε τον Κωνσταντίνο με την Ισμήνη να έρχονται σε αντιπαράθεση για ένα ζήτημα, διότι θα υπάρξει μια έντονη δυσαρέσκεια από την πλευρά του. Επίσης, η Ισμήνη θα πάρει μία απόφαση ζωής, ώστε να βοηθήσει κάποιον στη σειρά σε ένα πολύ λεπτό και σοβαρό ζήτημα, με τη σύμφωνη γνώμη αρχικά του Κωνσταντίνου. Από η κατάσταση θα φτάσει την ηρωίδα στα άκρα. Εκεί θα έχουμε αρκετές συγκρούσεις.

Η Ισμήνη θα μπει στο στόχαστρο επικίνδυνων ανθρώπων. Θα την προστατέψει ο Κωνσταντίνος; Θα επιστρέψει στην παρανομία;

Νομίζω ο Κωνσταντίνος θα «έτρωγε» και σφαίρα για την Ισμήνη. Πέφτει και στη φωτιά για τη γυναίκα του. Όχι μόνο θα επέστρεφε στην παρανομία αν χρειαζόταν αλλά θα έπεφτε για εκείνη από τον γκρεμό. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα με τον Κωνσταντίνο.