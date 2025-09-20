Lifestyle

Ο Μάξιμος Μουμούρης στο newsit.gr: Η γη της ελιάς, η σχέση ζωής με τη Νάντια Γιαννακοπούλου και η πατρότητα

Μάξιμος Μουμούρης
Μαίρη Καράμπελα

Ο Μάξιμος Μουμούρης, ένας από τους πιο ταλαντούχους και αγαπημένους ηθοποιούς της γενιάς του, τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», που επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με τον 5ο κύκλο της που ονομάζεται «Ο επίλογος».

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μίλησε στο newsit.gr με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς και αποκάλυψε όλα όσα πρόκειται να συμβούν στη ζωή του τηλεοπτικού Κωνσταντίνου στη «Γη της ελιάς». Ο Μάξιμος Μουμούρης αναφέρθηκε ακόμα στη θεατρική παράσταση «Ταρτούφος» του Μολιέρου, που παίρνει μέρος αυτόν τον χειμώνα, στον ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή και καθηγητή στη δραματική σχολή «Ιάκωβος Καμπενέλης» αλλά και στην υπέροχη οικογένεια που έχει χτίσει με τη σύζυγό του και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου

Οι αποκαλύψεις για τη «Γη της ελιάς»

Πώς αισθάνεστε που η «Γη της ελιάς» συνεχίζεται για 5η σεζόν;

Θα το λέω στη συνέχεια, αυτή η σειρά ότι είναι μια ευλογία. Το να κάνεις κάτι το οποίο να αντέχει πέντε χρόνια στην ελληνική τηλεόραση είναι σπουδαίο. Η ανασφάλεια στον χώρο μας είναι πολύ εμφανής, το γεγονός ότι εμείς δουλεύουμε και μάλιστα με τόσο καλούς συνεργάτες είναι ευλογία. Η επιτυχία ξεκινάει από τους δημιουργούς, εμείς είμαστε οι εκτελεστές. Πιστεύω ότι η συνεργασία είναι το παν σε οτιδήποτε κάνεις και όχι το ταλέντο.

Πιστέψατε εξαρχής σε αυτή τη σειρά;

Ναι, γιατί ξέρω ότι μία συνεργασία με τη Βάνα Δημητρίου, τον Αντρέα Γεωργίου και Κούλλη Νικολάου είναι συνεργασία επιτυχίας. Ύστερα έμαθα ότι θα γίνει η σειρά στο MEGA που είναι ένας σταθμός πολύ δυνατός στη μυθοπλασία και όλα τα «συστατικά» της «Ελιάς» ήταν πολύ ελπιδοφόρα και αισιόδοξα. Ήξερα ότι αυτή η σειρά δεν θα ήταν μόνο για έναν χρόνο.

Ποιες είναι η προσδοκίες σας για τη νέα σεζόν;

Έχω την αίσθηση ότι ξεκινάει πολύ δυνατά η 5η σεζόν. Ανοίγει μια ιστορία με κάποιους νέους χαρακτήρες που τους υποδύονται πολύ καλοί ηθοποιοί. Φέτος η σειρά πατάει γερά στα πόδια της και έχει και τις απαραίτητες δόσεις ανανέωσης.

Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη ζωή του Κωνσταντίνου;

Θα δούμε τον Κωνσταντίνο με την Ισμήνη να έρχονται σε αντιπαράθεση για ένα ζήτημα, διότι θα υπάρξει μια έντονη δυσαρέσκεια από την πλευρά του. Επίσης, η Ισμήνη θα πάρει μία απόφαση ζωής, ώστε να βοηθήσει κάποιον στη σειρά σε ένα πολύ λεπτό και σοβαρό ζήτημα, με τη σύμφωνη γνώμη αρχικά του Κωνσταντίνου. Από η κατάσταση θα φτάσει την ηρωίδα στα άκρα. Εκεί θα έχουμε αρκετές συγκρούσεις.

Η Ισμήνη θα μπει στο στόχαστρο επικίνδυνων ανθρώπων. Θα την προστατέψει ο Κωνσταντίνος; Θα επιστρέψει στην παρανομία;

Νομίζω ο Κωνσταντίνος θα «έτρωγε» και σφαίρα για την Ισμήνη. Πέφτει και στη φωτιά για τη γυναίκα του. Όχι μόνο θα επέστρεφε στην παρανομία αν χρειαζόταν αλλά θα έπεφτε για εκείνη από τον γκρεμό. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα με τον Κωνσταντίνο.

Μάξιμος Μουμούρης
Ο Μάξιμος Μουμούρης συνεχίζει να υποδύεται τον ρόλο του Κωνσταντίνου στη «Γη της ελιάς»

Ο ρόλος του καθηγητή και ο Μολιέρος 

Παράλληλα είστε ο καλλιτεχνικός διευθυντής στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Ιάκωβος Καμπανέλης» του Δήμου Αγίας Βαρβάρας; Πώς είναι αυτός ο ρόλος;

Αυτό το κομμάτι άνοιξε δύο κεφάλαια της ζωής μου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Η πρώτη είναι ότι αναλαμβάνοντας μια θέση ευθύνης, βρέθηκα στο κέντρο ενός στροβιλισμού και κλήθηκα να πάρω αποφάσεις και να δώσω λύσεις κι αυτό είναι ένα τεράστιο μάθημα. Το δεύτερο που έμαθα είναι ότι μπαίνοντας να διδάξω – και το λέω και στα παιδιά χωρίς να ντρέπομαι – νιώθω ότι εγώ μαθαίνω περισσότερα πράγματα από ότι οι σπουδαστές μου. Εγώ προσπαθώ να επικοινωνήσω αυτό που νιώθω, να τοποθετήσω την εμπειρία μου σε τεχνικές και σε μεθοδολογία να τις μεταδώσω, αλλά παίρνω πολλά περισσότερα από τα παιδιά που με κάνουν κι εμένα καλύτερο.

Η χαρά του κάθε καθηγητή είναι να βλέπει το πόσο ο μαθητής χαράσσει τον δικό του δρόμο, παίρνει τις δικές του αποφάσεις, μακριά από «πλύσεις εγκεφάλου». Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Σε μεγαλύτερη κλίματα το βλέπω στα παιδιά μου και εκεί κι αν είναι συγκινητικό, πέφτει το… κλάμα της αρκούδας.

Θεατρικά θα σας απολαύσουμε στον «Ταρτούφο» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Έλενας Μαυρίδου, που ξεκινάει στις 7 Νοεμβρίου στο θέατρο Αλκυονίς. Τι να περιμένει ο κόσμος από την παράστασή σας;

Όσο ξαναδιαβάζω το κείμενο του Μολιέρου που την πρώτη φορά «είπα μια ωραία ιστοριούλα» τόσο πιο πολύ ανακαλύπτω το μέγεθος και τη διάνοιά του. Εστιάζει βαθιά στον άνθρωπο χρησιμοποιώντας το χιούμορ κι αυτό για μένα είναι μαγικό. Είναι τρομερό «όπλο» το χιούμορ. Κάποια από τα ζητήματα που πραγματεύεται έντονα ο Μολιέρος είναι το γεγονός ότι άλλα λέμε και άλλα κάνουμε και ότι είμαστε πολύ ευκολόπιστοι, καθώς και το πόσο έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε σε κάτι έξω από εμάς γιατί φοβόμαστε να δούμε βαθιά σε εμάς. Επίσης ο Μολιέρος, όπως όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς, είναι αινιγματικός. Το έργο ανοίγει ερωτήματα, δε δίνει απαντήσεις, δεν πολιτικοποιείται, δεν παίρνει θέση.

Νομίζω ότι η σκηνοθετική ματιά της Έλενας Μαυρίδου είναι εξαιρετική και ταιριάζει πολύ στον Μολιέρο. Πιστεύω πολύ σε αυτή τη δουλειά, όπως και ο παραγωγός μας ο Μάρκος Τάγαρης. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου στο θέατρο Αλκυονίς και παίρνουν μέρος οι συνάδελφοι: Γιάννης Τσορτέκης, Ιωάννα Παππά, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης και Στάθης Γεωργαντζής.

Ο θίασος της παράστασης «Ταρτούφος», στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος τον χειμώνα ο Μάξιμος Μουμούρης

Η ξεχωριστή σχέση με τις κόρες του

Τι θαυμάζετε στις κόρες σας;

Στις κόρες μου θαυμάζω το ότι ωριμάζουν με ένα πολύ παιδικό τρόπο, δηλαδή δεν βιάζονται και δεν φοβούνται την ανεξαρτησία τους που όλο και έρχεται. Η μία βγαίνει, η άλλη είναι βαθιά μέσα και η τρίτη μπαίνει στην εφηβεία.

Σας έχει εκφράσει κάποια την επιθυμία να γίνει ηθοποιός;

Όχι, ποτέ νομίζω δεν τους ενδιαφέρει το… άθλημα. Ειλικρινά, θέλω να επιλέξουν οτιδήποτε τις ικανοποιεί, όλοι οι χώροι έχουν δυσκολίες. Θέλω να ασχοληθούν με ό,τι τους προσφέρει χαρά και ευτυχία.

Η σύζυγός σας είναι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου. Μήπως έχουν κλίση στην πολιτική;

Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθούν ούτε με την πολιτική. Η μεγάλη είναι προς τη θεωρητική κατεύθυνση. Η δεύτερη είναι προς τη θετική κατεύθυνση και η τρίτη είναι πιο πολύ στην πνευματικότητα και την τέχνη προς το εικαστικό κομμάτι της. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν τελικά.

Πόσο έχει αλλάξει τη ζωή σας η πατρότητα;

Η ζωή μου έχει αλλάξει και αλλάζει κάθε μέρα. Υπάρχουν φάσεις, στην πρώτη φάση δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει. Καταλάβαινα ότι έχω παιδί, ότι πρέπει να αλλάξω την πάνα, να φτιάξω την κρέμα του. Δηλαδή, καταλάβαινα την πρακτικότητα, ήταν μέσα στη ζωή μου αλλά η συνειδητοποίηση ότι είμαι πατέρας ήρθε σιγά σιγά. Όλοι έχουμε περάσει ως γονείς σε όλες τις φάσεις. Έχουμε θυμώσει, έχουμε κουραστεί, γιατί το να μεγαλώνεις ένα παιδί είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο.

Το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με τη Νάντια Γιαννακοπούλου

Με τη σύζυγό σας είστε μαζί πολλά χρόνια. Ποια είναι τα μυστικά ενός ευτυχισμένου γάμου;

Ένας γάμος για να είναι ευτυχισμένος θέλει πάρα πολλά πράγματα πέρα από την αγάπη. Επίσης περνά από διάφορες φάσεις. Ίσως το μόνο που αλλάζει τις ισορροπίες είναι τα παιδιά, γιατί δεν εστιάζεις μόνο στον σύντροφό σου πλέον.

Σε έναν γάμο είναι πολύ βασικό να μην θέλεις να αλλάξεις τον άλλον. Δεν παντρεύεσαι κάποιον για να τον φέρεις στα μέτρα σου. Παντρεύεσαι κάποιον που πιστεύεις ότι είναι η αδελφή ψυχή σου και προσπαθώντας μαζί του ωριμάζεις. Πρέπει όλοι μας πρώτα να κάνουμε δουλειά με τους εαυτούς μας και ύστερα με τον σύντροφό μας. Είναι σημαντικό να βλέπουμε το πως ωριμάζει αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας και να χαιρόμαστε και να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Η αποδοχή παίζει πολύ σημαντικό βαθμό όπως και ο σεβασμός. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται, μετά από κάθε κρίση είναι σημαντικό να ξαναβρίσκεις τον άνθρωπό σου.

Απ' την άλλη σκέφτομαι ότι πολλές φορές ωραία τα λες, πόσο εύκολα τα κάνεις; Σίγουρα, τα κάνω σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι παλιά. Νιώθω ότι εγώ και η Νάντια ωριμάζουμε και απολαμβάνουμε την προσωπική αλλά και την ωρίμαση του άλλου. Αυτό μας δυναμώνει και μας προχωράει μαζί μέχρι σήμερα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantina Nadia Giannakopoulou (@ngiannakopoulou)

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της συζύγου σας που την κάνουν ξεχωριστή για εσάς;

Θαυμάζω απίστευτα το πώς ωριμάζει και το απίστευτο χιούμορ της. Η Νάντια είναι ένας άνθρωπος που γελάει, είναι θετικός άνθρωπος. Από την Νάντια έχω καταλάβει πως πρέπει να μάχεσαι όλες τις στιγμές. Οπότε κοιτάζοντας την ελπίζω ότι γίνομαι κι εγώ καλύτερος άνθρωπος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Χριστίνα Σάλτη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της – «Αν ξαναγεννιόμουν πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου»
«Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε…», έγραψε ακόμα η τραγουδίστρια, ραγίζοντας τις καρδιές των θαυμαστών της
Χριστίνα Σάλτη 2
Newsit logo
Newsit logo