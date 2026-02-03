Ο Μανώλης Μητσιάς για την σύζυγό του: Με στήριξε πάρα πολύ όταν είχα κόντρα με κάτι μαγαζάτορες της πλάκας

Ο Μανώλης Μητσιάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου και μίλησε για την οικογένειά του, αλλά και για την επαγγελματική πορεία του, που πλέον βρίσκεται στη δύση της. Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως πίεσε τον γιο του, για να μην ασχοληθεί με το τραγούδι και να επικεντρωθεί στις σπουδές του. Σε άλλο σημείο, εστίασε στη γυναίκα της ζωής του, Λίτσα Μητσιά, για την οποία ανέφερε πως υπήρξε ένας έρωτας κεραυνοβόλος.

Ο Μανώλης Μητσιάς έδειξε «γεμάτος» τόσο από την καλλιτεχνική πορεία του, όσο και για την οικογένεια που κατάφερε να δημιουργήσει. Δήλωσε περήφανος για τον γιο του, που ακολούθησε το επάγγελμα της ιατρικής. Στο παρελθόν, όπως είπε ο πατέρας του, είχε σκεφτεί να ασχοληθεί με τη μουσική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χαίρομαι που δεν ακολούθησε τη δουλειά μου ο γιος μου. Είναι οδοντίατρος και πολύ επιτυχημένος, σπούδασε στο εξωτερικό. Του είπα “δεν θα γίνεις τραγουδιστής, γιατί θα αποτύχεις. Θα έχεις να συναγωνιστείς εμένα και τους άλλους, πρέπει να είσαι δυο φορές καλός”», ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Μητσιάς.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι άσκησε πίεση στο παιδί του εκείνα τα χρόνια, θεωρώντας το αναγκαίο. «Μην τυχόν χάσει τις σπουδές του… τον πίεσα πολύ. Στην αρχή αντέδρασε, αλλά μετά είπε “έχεις δίκιο”. Μιλάγαμε πάντα. Δεν είχαμε μυστικά. Τα ήξερε όλα. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την γνωριμία με τη σύζυγό του, Λίτσα Μητσιά, ο τραγουδιστής αποκάλυψε: «Ήταν αυτό που λέμε κεραυνοβόλος έρωτας. Το κατάλαβα κατευθείαν ότι θα γίνει γυναίκα μου. Ήταν εντυπωσιακά όμορφη όταν μπήκε μέσα. Μετά κουβεντιάσαμε, κάναμε παρέα και δεθήκαμε. Ήταν ανεξάρτητο άτομο. Με στήριξε πάρα πολύ όταν είχα κόντρα με κάτι μαγαζάτορες της πλάκας που με έριχναν πάρα πολύ. Εμένα δεν με ενδιέφερε τίποτα. Δεν με ενδιέφεραν τα οικονομικά αλλά μόνο το τραγούδι. Φρόντιζε και για κάποια πράγματα η σύζυγος».

Σε άλλο σημείο, ο Μανώλης Μητσιάς ανέφερε: «Τίποτα δεν θέλω να δημιουργήσω πια, θέλω να έχω ένα αίσιο τέλος, που λένε και αυτό θα έρθει και γρήγορα, το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω. Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω. Σε έναν χρόνο έχει τελειώσει η ιστορία».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως μόλις σταματήσει το τραγούδι, βασική προτεραιότητά του θα είναι τα ταξίδια: «Νιώθω μια χαρά που θα σταματήσω, η ζωή έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, δεν είναι μόνο το τραγούδι. Το τραγούδι είναι μία μορφή τέχνης, η τέχνη έχει και άλλες μορφές, μέσα σε αυτές τις μορφές είναι και τα ταξίδια. Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια, έχω πάει σε πολλά μέρη, αλλά δεν είχα τον χρόνο να απολαύσω τα μέρη, πήγαινα και έφευγα».