Ο Μαντς Μίκελσεν στο λαμπερό καστ της νέας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε «What Happens at Night»

Ο Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen) πρόκειται να βρεθεί στο πλευρό των Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) και Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), «What Happens at Night».

Σε παραγωγή της Apple Original Films και σε συνεργασία με τη Studiocanal, η φιλόδοξη ταινία ακολουθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό. Στο καστ επίσης συμμετέχει η Πατρίσια Κλάρκσον (Patricia Clarkson).

Ο Σκορσέζε θα αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή μέσω της Sikelia Productions. Το σενάριο, το οποίο αποτελεί διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον (Peter Cameron), υπογράφει ο Πάτρικ Μάρμπερ (Patrick Marber).

Η ταινία αποτελεί την πιο πρόσφατη συνεργασία του Σκορσέζε με τον Ντι Κάπριο και την Apple Original Films, μετά το υποψήφιο για 10 Όσκαρ «Killers of the Flower Moon». Η Λόρενς έχει συνεργαστεί ξανά με την Apple Original Films σε πρότζεκτ όπως το «Causeway» και το «Bread & Roses», καθώς και στην επερχόμενη ταινία μυστηρίου «The Wives», στην οποία πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και να έχει παράλληλα ρόλο παραγωγού.

Σύμφωνα με το Deadline, o Μίκελσεν πρωταγωνιστεί επίσης στην μαύρη κωμωδία «The Last Viking» καθώς και στο θρίλερ δράσης «Sirius» το οποίο αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Λι Σμιθ (Lee Smith).