Ο Μιχάλης Αεράκης για την υγεία του Στάθη Μαντζώρου: «Υπάρχει μια βελτίωση, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία»

Ο Στάθης Μαντζώρος εδώ και 10 ολόκληρους μήνες βιώνει μία δύσκολη περιπέτεια υγείας, καθώς πέρασε ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Παρόλο που ο καιρός έχει περάσει ο ηθοποιός που αγαπήθηκε ευρέως από το κοινό, μέσω του «Σασμού», παραμένει στο νοσοκομείο και οι δικοί του άνθρωποι ελπίζουν να καταφέρει να επανέλθει. Ανάμεσά τους και ο Μιχάλης Αεράκης.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, ο οποίος γνώρισε τον Στάθη Μαντζώρο στον «Σασμό», όπου ο ένας υποδύθηκε τον παπά – Μιχάλη και ο άλλος τον Παντελή, μίλησε τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» για την εξέλιξη της υγείας του, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει βελτίωση. Παράλληλα, ο Μιχάλης Αεράκης αποκάλυψε τι θα πει στον αγαπημένο του φίλο, όταν τον επισκεφθεί στο νοσοκομείο.

«Ο Στάθης είναι ένας ακριβός μου φίλος. Γνωριστήκαμε στον “Σασμό”, ήταν ο Παντελής του “Σασμού”. Τον αγαπήσαμε όλοι γιατί άξιζε αυτής της αγάπης. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, δοτικός, πολύ αγχώδης όμως», είπε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης.

«Και έτσι ο Στάθης τώρα και 10 μήνες περίπου, τραβάει τον δικό του σταυρό, τον δικό του Γολγοθά, που πραγματικά εύχομαι, μέσα από την ψυχή μου… να έρθει η ανάσταση και σ’ αυτόν προσωπικά και στην οικογένειά του, η οποία είναι δίπλα του, όπως κι αρκετοί συνάδελφοι, που έχουμε βοηθήσει», σημείωσε ακόμα.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στις οικονομικές απαιτήσεις της νοσηλείας του ηθοποιού, τονίζοντας ότι όλοι βοηθάνε και η γυναίκα του Στάθη Μαντζώρου στέκεται σαν βράχος στο πλευρό του.

«Τα έξοδα, είναι τεράστια… Οπότε ο καθένας, ό,τι μπορεί να προσφέρει, ας το προσφέρει. Η γυναίκα του είναι ένας βράχος. Σε καθημερινή βάση, εδώ και δέκα μήνες είναι δίπλα του, στο προσκεφάλι του, στο νοσοκομείο. Τα παιδιά του έχουν πλήρη συνείδηση σχετικά με το τι συμβαίνει στον πατέρα τους. Το… μαθαίναν, ας πούμε, σιγά – σιγά», τόνισε ο Μιχάλης Αεράκης.

«Θα μπορούσα να πω ότι είναι σταθεροί αυτοί οι δέκα μήνες. Υπάρχει μια βελτίωση σίγουρα, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία…», αποκάλυψε για την εξέλιξη της υγείας του Στάθη Μαντζώρου.

«Εύχομαι δύναμη, στη γυναίκα του, στον φίλο μου τον Στάθη, στα παιδιά του, στους γονείς, να ξεπεράσει γρήγορα αυτόν τον Γολγοθά και να έρθει η πολυπόθητη ανάσταση… Αυτό εύχομαι», είπε ακόμα.

Τέλος, αποκάλυψε ότι έχει πάει στο νοσοκομείο για να τον δει, αλλά την τελευταία στιγμή έχει λυγίσει και δεν έχει μπει στον θάλαμο…

«Έχω πάει μέχρι τον προθάλαμο. Μπορούσα να τον δω, τελευταία στιγμή έκανα πίσω. Φοβόμουνα την συγκινησιακή φόρτιση και στον Στάθη και σε μένα. Όμως το ‘χω πάρει απόφαση θα τον δω. Θα του πω ότι τον αγαπώ πολύ. Ότι δεν έχει φύγει από τη σκέψη μου και θα του πω “άντε, ήρθε η ώρα να σηκωθείς… να ξαναβρεθούμε κάπου”. Με τα μάτια θα μιλήσουμε..», εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Αεράκης για τον Στάθη Μαντζώρο.