Ο Μπένσον Μπουν συγκινεί με το νέο του τραγούδι «Momma Song», ένα τρυφερό αφιέρωμα στη μητέρα του

Ο Μπένσον Μπουν (Benson Boone) ξεδιπλώνει μια πιο ευαίσθητη και τρυφερή πλευρά του ερμηνεύοντας το νέο του τραγούδι με τίτλο «Momma Song». Αφιερωμένο στη μητέρα του, ο διάσημος καλλιτέχνης προσκαλεί το κοινό σε ένα συναισθηματικό ταξίδι γεμάτο νοσταλγία, τρυφερότητα και αγάπη.

Σύμφωνα με το pm studio, το συνοδευτικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι που περιλαμβάνει πλάνα από σπάνιες οικογενειακές στιγμές φέρει την υπογραφή του Ματ Ίστιν (Matt Eastin).

Η κυκλοφορία του τραγουδιού «Momma Song» έρχεται στον απόηχο του δυναμικού «Mystical Magical», από το νέο του άλμπουμ «American Heart», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Ιουνίου μέσω των Night Street Records και Warner Records.

Tο τραγούδι είναι μία δημιουργία του ίδιου σε συνεργασία με τους Jack LaFrantz και Jason Evigan. Το παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό του, στο ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Coachella, τον περασμένο μήνα. Η εμφάνισή του συνοδεύτηκε από μια ανεπανάληπτη στιγμή όταν μαζί με τον Μπράιαν Μέι (Brian May), τον θρυλικό κιθαρίστα των Queen, ερμήνευσε το «Bohemian Rhapsody», αποτίοντας φόρο τιμής στον Φρέντι Μέρκιουρι (Freddie Mercury).

Ο διάσημος τραγουδιστής είχε προϊδεάσει τους θαυμαστές του για το επερχόμενο άλμπουμ, με το «Sorry I’m Here For Someone Else», την πρώτη του κυκλοφορία για φέτος. Ακολούθησε η εντυπωσιακή του εμφάνιση και η ερμηνεία του «Beautiful Things» στην 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy τον Φεβρουάριο, έχοντας λάβει μία υποψηφιότητα στην κατηγορία του «Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έκανε το ντεμπούτο του στο Saturday Night Live, ερμηνεύοντας τα «Sorry I’m Here For Someone Else» και «Mystical Magical».

Τα εισιτήρια της επερχόμενης περιοδείας του με τίτλο «American Heart North American arena tour» σε χώρους όπως το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά προμηνύοντας μία εντυπωσιακή συνέχεια για τον ανερχόμενο σταρ.