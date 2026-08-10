Η Αν Χάθαγουεϊ σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της

Μητέρα για τρίτη φορά θα γίνει σύντομα η Αν Χάθαγουεϊ, που διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της, όπως φανερώθηκε από πρόσφατες φωτογραφίες της διάσημης ηθοποιού.

Η όμορφη ηθοποιός την Κυριακή (09.08.2026) βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The End of Oak Street» στα Warner Bros. Studios στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια και έκλεψε τα βλέμματα με τις στιλιστικές της επιλογές. Η Αν Χάθαγουεϊ φορούσε τοπ που τόνιζε τη φουσκωμένη κοιλιά της, αποκαλύπτοντας πόσο έχει προχωρήσει η εγκυμοσύνη της.

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Η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ επέλεξε να φορέσει κάτω από την εντυπωσιακή της μπλούζα ένα blue jean και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κατακόκκινο κραγιό στα χείλη.

Στην πρεμιέρα βρέθηκαν και οι συμπρωταγωνιστές της στην ταινία, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Μέισι Στέλα, Αλέξα Ντέιβις και Κρίστιαν Κόνβερι.

Η Αν Χάθαγουέι πόζαρε χαμογελαστή και υπέρλαμπρη / Photo by Dave Starbuck/picture-alliance/dpa/AP Images

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης οι παραγωγοί της ταινίας Τζ. Τζ. Έιμπραμς, Χάνα Μινγκέλα, Τζον Κόεν, Ματ Τζάκσον και Τόμι Χάρπερ.

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Επίσης εκείνη ήτανκαι ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Η Αν Χάθαγουέι μαγνήτισε τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Η Η Αν Χάθαγουέι μετρά αντίστροφα μέχρι να γεννήσει / Photo by Dave Starbuck/picture-alliance/dpa/AP Images

Το φιλμ επικεντρώνεται στην οικογένεια Platt, η οποία καλείται να επιβιώσει ανάμεσα σε θανάσιμους κινδύνους όταν ένα μυστηριώδες υπερφυσικό φαινόμενο τους μεταφέρει σε έναν άγνωστο προϊστορικό κόσμο.

Η Αν Χάθαγουέι φανέρωσε την προχωρημένη εγκυμοσύνη της /Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα του «The End of Oak Street» στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται να γίνει στις 27 Αυγούστου από την Tanweer.