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Ο Πάνος Ιωαννίδης δημοσίευσε μία πόζα του 4χρονου γιου του από τις διακοπές τους

Η οικογένεια του γνωστού σεφ κάνει διακοπές στο Πήλιο
Πάνος Ιωαννίδης
Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Πάνος Ιωαννίδης
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Ο Πάνος Ιωαννίδης παρόλο που μέσω του «MasterChef» είναι γνωστός σε όλο το πανελλήνιο, έχει επιλέξει να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι ο καταξιωμένος σεφ και γνωστός κριτής του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής έχει δημιουργήσει με τη σύντροφό του, Τζο Κουτρουμάνου, μία υπέροχοι οικογένεια. Ο Πάνος Ιωαννίδης είναι πατέρας ενός γιου, του Κωνσταντίνου που ήρθε στον κόσμο τον Μάιο του 2022 και είναι 4 ετών.

Αυτό το διάστημα ο Πάνος Ιωαννίδης και η οικογένειά του απολαμβάνουν όμορφες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στο Πήλιο. Μάλιστα, τη Δευτέρα (10.08.2026) ανέβασε μία σπάνια πόζα του γιου του. Ο μικρούλης με μπλε μαγιό και μπλουζάκι βρισκόταν στην ακροθαλασσιά.

«Εκεί που σταματά η στεριά, αρχίζει ο ορίζοντας. Τα ταξίδια είναι μπροστά μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή του ο Πάνος Ιωαννίδης.

Παράλληλα μερικές ώρες νωρίτερα ανέβασε ένα story από τη γιορτή του μελιού στο Πουρί Πηλίου, όπου είχε πάει.

Το Πήλιο αποτελεί τον επίγειο παράδεισο του Πάνο Ιωαννίδη και της οικογένειάς του, καθώς εκεί διατηρεί ο γνωστός σεφ ένα πανέμορφο εξοχικό σπίτι, στο χωριό Ζαγορά.

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