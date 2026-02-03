Ο Μπραντ Πιτ κάλεσε τον Τζέφρι Επστάιν στην προβολή της ταινίας του World War Z, πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του

Πρόσκληση προειμένου να παρευρεθεί σε προβολή της ταινίας World War Z το 2013 είχε στείλει ο Μπραντ Πιτ στον Τζέφρι Επστάιν πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του, όπως προκύπτει από έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η πρόσκληση αφορούσε στην πρώτη προβολή της ταινίας αλλά και το after party που θα ακολουθούσε στη Νέα Υόρκη.

Στα έγγραφα αναφέρεται ότι η πρόσκληση στον Επστάιν έφερε τα ονόματα του Μπραντ Πιτ και του Μπραντ Γκρέι, πρώην CEO της Paramount Pictures.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κείμενο της πρόσκλησης ανέφερε:

«Ο Μπραντ Γκρέι και ο Μπραντ Πιτ σας προσκαλούν εσάς και έναν συνοδό στην πρώτη προβολή του WWZ», διευκρινίζοντας ότι η εκδήλωση θα ξεκινούσε στις 19:30 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Στην ίδια πρόσκληση σημειωνόταν ότι μετά την προβολή θα ακολουθούσε «ιδιωτική δεξίωση» στο 21 Club, στη διεύθυνση 21 West 52nd Street, ενώ επισημαινόταν ότι η πρόσκληση ήταν ονομαστική και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός πως η πρόσκληση φέρει το όνομα του Μπραντ Πιτ δεν συνεπάγεται ότι ο ηθοποιός είχε προσωπική σχέση με τον Επστάιν ή ότι γνώριζε την παρουσία του στην εκδήλωση. Τα έγγραφα δεν παρέχουν πληροφορίες για το ποιος ήταν υπεύθυνος της λίστας προσκεκλημένων, ούτε για το αν ο Μπραντ Πιτ είχε άμεση εμπλοκή στην αποστολή των προσκλήσεων.

Μετά την προβολή της ταινίας, ο Μπραντ Πιτ εθεάθη να συνομιλεί με γνωστά πρόσωπα του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Τζίμι Φάλον, Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, Κέιτι Κούρικ και Κέβιν Μπέικον. Τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν διευκρινίζουν αν ο Τζέφρι Επστάιν βρισκόταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ούτε αν υπήρξε οποιαδήποτε επαφή του με τον ηθοποιό.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Επστάιν παρευρέθηκε τελικά στην προβολή.

Ωστόσο, στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε ο ίδιος μετά την εκδήλωση, στο οποίο έγραφε: «Ευχαριστώ! Η πρεμιέρα ήταν διασκεδαστική!!!».