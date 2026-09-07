Χάλι Μπέρι, Κόλιν Φερθ και Ζόι Κράβιτζ ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ρομαντική ταινία «Otherwise Engaged»

Ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ αστέρων συγκεντρώνει η νέα ρομαντική ταινία «Otherwise Engaged», στην οποία πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν οι βραβευμένοι με Όσκαρ Χάλι Μπέρι (Halle Berry) και Κόλιν Φερθ (Colin Firth), η υποψήφια για Emmy Ζόι Κράβιτζ (Zoë Kravitz), καθώς και ο δημοφιλής Βρετανός κωμικός Τζακ Γουάιτχολ (Jack Whitehall).

Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει η Σουζάν Φάργουελ (Suzanne Farwell), επί χρόνια παραγωγός και στενή συνεργάτης της Νάνσι Μάιερς, υπογράφοντας παράλληλα το σενάριο μαζί με τον Γκαμπριέλ Μιζράχι (Gabriel Mizrahi).

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Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο Charlie (Γουάιτχολ) ετοιμάζεται να παντρευτεί τον έρωτα της ζωής του, τη Gabby (Κράβιτζ).

Όμως λίγο πριν το γάμο η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο όταν ο αποξενωμένος πατέρας του (Φερθ), ένας μεγιστάνας που μόλις αποφυλακίστηκε, εμφανίζεται στο σπίτι τους και σύντομα ερωτεύεται τη δυναμική μητέρα της Gabby (Μπέρι). Το αναπάντεχο ειδύλλιο των γονιών τους απειλεί πλέον να μετατρέψει τον ονειρεμένο γάμο τους στον απόλυτο εφιάλτη».

Σύμφωνα με το Deadline, η Mister Smith Entertainment ανέλαβε τις διεθνείς πωλήσεις και ξεκινά την προώθηση της ταινίας στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Την παραγωγή υπογράφουν η Susan Cartsonis και η Suzanne Farwell για την Resonate Entertainment μαζί με την Laura Rister για λογαριασμό της Esme Grace Pictures.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2027 στη Νέα Υόρκη.