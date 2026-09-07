Η Σίσσυ Χρηστίδου στην Κέρκυρα: Το δείπνο που απόλαυσε και η αναφορά στον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο

Ένα καλοκαίρι γεμάτο βουτιές, ξεγνοιασιά και στιγμές έρωτας απόλαυσε φέτος η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία – όπως αποκαλύφθηκε πριν από λίγο καιρό – είναι σε μία νέα σχέση και περνά υπέροχα στο πλάι του νέου της συντρόφου.

Η γνωστή παρουσιάστρια που στις 21 Σεπτεμβρίου πρόκειται να επιστρέψει τηλεοπτικά μέσω του MEGA, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στην καθημερινή ζώνη πλέον του σταθμού, βρίσκεται ξανά στην Κέρκυρα. Εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο αγαπημένος της, Στέφανος Νεδέλκος και η Σίσσυ Χρηστίδου πήγε να τον συναντήσει, δύο εβδομάδες πριν αναλάβει τα νέα τηλεοπτικά της καθήκοντα.

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Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η λαμπερή παρουσιάστρια του «Μεγάλου καναλιού» δημοσιεύοντας δύο stories στο Instagram.

Στο ένα που ανέβηκε το βράδυ της Κυριακής (08.09.2026) έχει φωτογραφήσει ένα εντυπωσιακό πιάτο που απόλαυσε σε ένα από τα εστιατόρια που διατηρεί ο Στέφανος Νεδέλκος. Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου επισήμανε στην ανάρτησής της και το όνομα του συντρόφου της.

Αυτή η αναφορά στον αγαπημένο της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το υπέροχο δείπνο να το απόλαυσαν μαζί. Εκείνος στη συνέχεια αναδημοσίευσε την εν λόγω φωτογραφία και στο δικό του προφίλ.

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Τη Δευτέρα η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβασε και ένα βίντεο από μία βόλτα που έκανε στις υπέροχες θάλασσες της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.