Δανάη Μπάρκα: Δείπνο με τον Φάνη Μπότση και φίλους τους – Τα λόγια της και η εικόνα που μοιράστηκε στο Instagram

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της και συνεχίζει να δέχεται ευχές, τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης. Το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου του 2026, απόλαυσε ένα ζεστό δείπνο μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, και καλούς τους φίλους τους.

Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram, στα οποία ποζάρει χαμογελαστή και ευτυχισμένη δίπλα στον σύντροφό της και την παρέα τους.

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«Τι ωραίο να έχεις στη ζωή σου ανθρώπους που θαυμάζεις, καμαρώνεις, αγαπάς (& δεν βαριέσαι ποτέ να μιλάς μαζί τους ώρες ατέλειωτες). Μια Κυριακή με φίλους» έγραψε πάνω στην εικόνα η ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και να μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή με τους διαδικτυακούς της φίλους

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα το βράδυ της Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου 2026, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα στην αγκαλιά του συζύγου της, Φάνη Μπότση. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πρόσφατα, στις 13 Ιουνίου 2026, στη Μεσσηνία.