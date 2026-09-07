Έλενα Παπαρίζου: Η απολαυστική συνομιλία της με το AI και η αντίδρασή της μετά από ερώτηση που έκανε

Έναν χιουμοριστικό τρόπο να διαφημίσει την τελευταία συναυλία της βρήκε η Έλενα Παπαρίζου, η οποία δημοσιοποίησε βίντεο από τη συνομιλία της με το ΑΙ. Στο βίντεο, ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη να της βρει πληροφορίες για την καλοκαιρινή της περιοδεία και για το πού θα γίνει η τελευταία της συναυλία.

Συγκεκριμένα, η Έλενα Παπαρίζου ρώτησε για την τελευταία συναυλία της φετινής περιοδείας της, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να απαντά πως θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Η αντίδραση της τραγουδίστριας έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ οι followers της έσπευσαν να σχολιάσουν την αστεία συνομιλία της με το AI.

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Η Έλενα Παπαρίζου δίνει απόψε, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21:00, τη μεγάλη της συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Αυτή η συναυλία σηματοδοτεί το φινάλε της καλοκαιρινής της περιοδείας με τίτλο «Αλήθεια Τώρα».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στην Κοζάνη, την Καλαμάτα, τη Μυτιλήνη και την Κρήτη, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της. Ανάμεσά τους και το νέο της hit single «Αλήθεια Τώρα», το οποίο έχει ήδη καταγράψει μια επιτυχημένη πορεία στα charts.

Για τη συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, υπάρχει γενική είσοδος 20 ευρώ, με την προπώληση των εισιτηρίων να πηγαίνει εξαιρετικά.