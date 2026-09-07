Νατάσσα Μποφίλιου: «Δεν σκεφτόμουν να γίνω τραγουδίστρια»



Η Νατάσσα Μποφίλιου ήταν η πρώτη καλεσμένη της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» που επέστρεψε τηλεοπτικά στην ΕΡΤ1, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής στην πρεμιέρα της Δευτέρας (07.09.2026) και μίλησε για όλα. Αναφέρθηκε στην καλοκαιρινή της περιοδεία, τους συνεργάτες της, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, αλλά και την «εισβολή» της ΑΙ τεχνολογίας στις ζωές μας. Παράλληλα, η Νατάσσα Μποφίλιου παραδέχτηκε ότι δεν είχε σχεδιάσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την περίοδο που έκανε συναυλίες η γνωστή τραγουδίστρια δήλωσε: «Θα έλεγα μια υπενθύμιση πολύ σοβαρή ότι η δουλειά, η ψυχική συμμετοχή, η αγάπη που δίνεις στα πράγματα σε αποζημιώνει και έρχεται πίσω. Αυτό που ζούμε φέτος είναι μία απίστευτη στιγμή στη ζωή μας. Γιατί επειδή έχει συμπέσει η φετινή χρονιά και με τα είκοσι χρόνια με το Θέμη και τον Γεράσιμο, είναι μια απίστευτη στιγμή να βγαίνεις και να βλέπεις ότι ο κόσμος συνεχίζει να είναι εκεί, να σ’ αγαπά, να σε στηρίζει, να περιμένει να συγκινηθεί μαζί σου, να σου έχει εμπιστοσύνη. Και να μου πεις αυτό δεν είναι, πέρυσι που ήταν παίζατε δεκαεννιά χρόνια δεν υπήρχε; Υπήρχε, αλλά όταν βάζεις τη συνθήκη και το πλαίσιο είκοσι χρόνια, εγώ μα το λέω κάθε φορά που βγαίνω στη σκηνή, λέω δε θα το συνηθίσω; Ξαναβγαίνω και λέω είναι δυνατόν; Έχουν περάσει είκοσι χρόνια και είμαστε ακόμα εδώ και εμείς και εσείς».

«Ξέρεις, ο στόχος της συνύπαρξης της συλλογικότητας είναι μια, ένας δρόμος για την εξέλιξή σου, για να γίνεις καλύτερος. Γιατί πρέπει τη ματαιοδοξία σου, τις δυσκολίες σου, τα ελαττώματά σου πρέπει με έναν τρόπο να τα βελτιώσεις για να μπορείς να συνυπάρξεις με τους άλλους. Και η αίσθηση του εγωισμού που πρέπει να μειωθεί», πρόσθεσε η Νατάσσα Μποφίλιου.

Μιλώντας για τους στενούς της συνεργάτες, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, εξομολογήθηκε: «Σε μια άλλη ζωή, αν πάλι ερχόμουν μπροστά στη μουσική και στην τέχνη, πάλι θα προσπαθούσα να φτιάξω μια οικογένεια, υποθέτω. Αλλά ξέρω γιατί το ξέρω, είναι πραγματικό, ότι εγώ διάλεξα να ασχοληθώ με τη μουσική επειδή γνώρισα τα παιδιά. Το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι που με ξέρουν, γιατί έχω έναν πολύ μεγάλο κύκλο ανθρώπων δικών μου και συνεργατών και κολλητών φίλων που ξέρουν όλη τη διαδρομή και μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι δεν σκεφτόμουν να γίνω τραγουδίστρια. Τα παιδιά μου γέννησαν την ανάγκη. Είχα γνωρίσει τα παιδιά, είχα κάνει τον πρώτο δίσκο, είχα μια υποτροφία για Αμερική, αλλά για σπουδές, όχι για πάντα. Απλά επειδή τα παιδιά έγραψαν τον Λευκό, είπα τώρα άσε τις σπουδές. Εδώ πέρα κάτι γίνεται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«(σ.σ. Αυτή τη φουτουριστική εποχή) δεν την καταλαβαίνω η αλήθεια είναι και μου δημιουργεί και μια μικρή αμηχανία, γιατί δε θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει με τη ροή των πραγμάτων και με την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά από την άλλη τρέμω και φοβάμαι να χάσουμε την κανονική ζωή, που η κανονική ζωή είναι αναλογική, είναι εδώ», δήλωσε για την εξέλιξη της τεχνολογίας η Νατάσσα Μποφίλιου.

«Έχουν γίνει όλα ψηφιακά. Όταν λέω αναλογική ζωή εννοώ τον τρόπο που υπάρχουμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δηλαδή εμένα για παράδειγμα, όλο αυτό που γίνεται με το AI, το πιο απλό θα σου πω ότι γράφεις ένα mail και το βάζεις να στο διορθώσει. Είναι μεν εργαλείο, αλλά έχω μια αίσθηση ότι με έναν τρόπο σε κοιμίζει. Φοβάμαι μην, πρέπει να υπάρχει η σχέση μας, η σχέση με την τεχνολογία. Πρέπει να μπορείς να ακολουθήσεις την εξέλιξη, αλλά να μην κοιμάσαι ως, να μην κοιμηθείς ως ύπαρξη. Να είναι όλα τόσο εύκολα έτοιμα», πρόσθεσε.

Μιλώντας για την οικογένεια, υπογράμμισε: «Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες και η οικογένεια είναι αυτή η αίσθηση να ανήκεις, να θέλεις από επιθυμία να ανήκεις, να υπάρχεις μέσα σε ένα περιβάλλον που νιώθεις ασφάλεια, που είναι μια αγάπη που βγαίνει ανιδιοτελώς. Αυτό είναι βασικά η οικογένεια, αυτή η αγάπη, η αγάπη. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ανιδιοτέλεια και ότι το χαρακτηριστικό δείγμα της αγάπης είναι ότι σε αγαπάω όχι επειδή θα με αγαπήσεις, ότι έχω ένα κίνητρο, ένα συμφέρον. Είναι κάτι που προσφέρεται και είναι πολύ σημαντικό να βρεις. Δεν σημαίνει ότι θα βρεις αμέσως ανθρώπους που αυτό που θα δώσεις θα το παραλάβουν και θα το φροντίσουν. Αυτό είναι ένα δεύτερο, είναι σε δεύτερο χρόνο, αλλά η αγάπη που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος και να μη φοβάται να δώσει αυτή την αγάπη είναι ένα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να φτιάξει οικογένειες».

«Γενικά ζούμε σε μια εποχή απίστευτων αντιφάσεων. Από τη μία ενδυνάμωση, αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι και από την άλλη δε σου συγχωρείται σε καμία περίπτωση να είσαι ο εαυτός σου. Και σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, πολιτικά, στην αίσθηση της εικόνας», ανέφερε η Νατάσσα Μποφίλιου σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

«Είμαι καλοκαιράκιας μέχρι εκεί που δεν πάει. Και το χειμώνα μέσα μου είμαι ένας καλοκαιράκιας ο οποίος κάθεται έτσι και περιμένει», παραδέχτηκε στο τέλος η γνωστή τραγουδίστρια.