Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «έσβησε» το τατουάζ που είχε στο χέρι του για τον πατέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Ακόμη ένα συντριπτικό πλήγμα για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη Βικτόρια Μπέκαμ από τον γιο τους Μπρούκλιν, τον πρωτότοκο.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έσβησε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Συγκεκριμένα, το μεγάλο τατουάζ με άγκυρα στο δεξί του χέρι, στο οποίο παλαιότερα υπήρχε η λέξη «dad» καθώς και το μήνυμα «Love you Bust», το παραστούκλι που του είχε δώσει ο πατέρας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, φαίνεται να έχει τροποποιηθεί.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Sun, ο Μπρούκλιν φέρεται να αφαίρεσε με λέιζερ το συγκεκριμένο σχέδιο, αντικαθιστώντας το με τρία ακαθόριστα σχήματα πάνω από την άγκυρα.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το τατουάζ «Buster» που είχε κάνει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στον λαιμό του το 2015, προς τιμήν του πρωτότοκου γιου του, ήταν εμφανές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ντόχα.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο Μπρούκλιν είχε καλύψει και το τατουάζ «mama’s boy» στο στήθος του, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ.

Στο μεταξύ, ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ και πεθερός του Μπρούκλιν Μπέκαμ αναφέρθηκε στο οικογενειακό δράμα σε συνέντευξή του στο WSJD’s Invest Live στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας δήλωσε: «Η κόρη μου και οι Μπέκαμ είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία και δεν είναι θέμα που πρέπει να συζητήσουμε εδώ σήμερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κόρη μου είναι υπέροχη, ο γαμπρός μου ο Μπρούκλιν είναι υπέροχος και τους εύχομαι έναν μακρύ και ευτυχισμένο γάμο».