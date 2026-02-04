Μπρούκλιν Μπέκαμ: Ο πεθερός του Νέλσον Πελτζ για τη ρήξη με τους γονείς του – «Η κόρη και ο γαμπρός μου είναι υπέροχοι»

Ο Νέλσον Πελτζ, πατέρας της Νίκολα Πελτζ, τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με τη ένταση ανάμεσα στην κόρη του και τον σύζυγό της Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας μίλησε στο πλαίσιο του συνεδρίου The Wall Street Journal Invest Live στο West Palm Beach της Φλόριντα, στις 3 Φεβρουαρίου, σχολιάζοντας με χιούμορ την έντονη δημοσιότητα γύρω από την οικογένειά του και τους Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Η οικογένειά μου έχει βρεθεί πρόσφατα στον Τύπο; Δεν το είχα καν προσέξει».

Όσον αφορά τις συμβουλές που προσπαθεί να μεταδώσει στα δέκα παιδιά του, ο 83χρονος δήλωσε: «Τους λέω να μείνουν όσο πιο μακριά γίνεται από τα media. Πόσο καλό μπορεί να κάνει όλο αυτό;».

Πέρα από το χιούμορ, ο Νέλσον Πέλτζ απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες για τη διαμάχη ανάμεσα στη Νίκολα και τον Μπρούκλιν με τους Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως στηρίζει απόλυτα τον γάμο τους. «Η κόρη μου και οι Μπέκαμ είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία και δεν είναι για να αναλυθεί εδώ σήμερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως η κόρη μου είναι υπέροχη, ο γαμπρός μου Μπρούκλιν είναι υπέροχος και εύχομαι να έχουν έναν μακρύ και ευτυχισμένο γάμο».

Η δήλωσή του έρχεται λίγο μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Μπρούκλιν, ο οποίος τον Ιανουάριο κατηγόρησε ανοιχτά τους γονείς του, ότι προσπαθούν εδώ και χρόνια να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη Νίκολα. Σε ανάρτησή του στο Instagram στις 19 Ιανουαρίου, είχε γράψει μεταξύ άλλων ότι «ελεγχόταν από τους γονείς του για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του», ενώ υποστήριξε πως η μητέρα του είχε καλέσει επανειλημμένα γυναίκες από το παρελθόν του στη ζωή του ίδιου, με τρόπο που έκανε εκείνον και τη σύζυγό του να νιώθουν άβολα.

Ο Μπρούκλιν είχε αναφερθεί επίσης στο γεγονός ότι η Βικτόρια Μπέκαμ ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη δημιουργία του νυφικού της Nicola, παρότι εκείνη ανυπομονούσε να φορέσει σχέδιό της, γεγονός που την ανάγκασε να αναζητήσει εσπευσμένα άλλη επιλογή.

Η περιουσία του πατέρα τής Νίκολα ξεπερνά εκείνη των Μπέκαμ, καθώς υπολογίζεται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με την περιουσία των 680 εκατομμυρίων δολαρίων που εκτιμάται ότι έχουν οι Μπέκαμ.

Πρόσφατες αποκαλύψεις θέλουν τη Νίκολα να λαμβάνει μηνιαίο «χαρτζιλίκι» ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, την ώρα που οι σχέσεις του Μπρούκλιν με τον πατέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη μητέρα του Βικτόρια Μπέκαμ, φαίνεται να δοκιμάζονται σοβαρά.